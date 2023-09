Le MENFP organise un atelier autour de la formation du personnel pédagogique

​

Le MENFP organise un atelier dédié à la formation du personnel pédagogique et d’encadrement de l’école haïtienne.

Le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) organise du 4 au 6 septembre 2023, un atelier dédié autour de la formation du personnel pédagogique et d’encadrement de l’école haïtienne. Cette activité se réalise dans la commune de Pétion-ville visant la certification des compétences et le développement professionnel des enseignants. Pour la première journée, le ministre Nesmy Manigat avait pris la parole pour ouvrir cet atelier.

En effet, lors de la première journée, les intervenants et les participants ont échangé sur le « Référentiel des compétences professionnelles de l’enseignant », un document qui définit les 16 compétences pour ce dernier, fixe leurs composantes et décrit les faits observables qui les sous-tendent, a indiqué une note du bureau de communication du MENFP.

Par ailleurs, le titulaire du MENFP, Nesmy Manigat, a remercié la Commission nationale de développement de la validation des acquis de l’expérience professionnelle (CNDVAEP) qui, sous le leadership de son coordonnateur, Charles Levelt Joseph, a pu œuvrer à l’élaboration de ce document, avec le soutien de la coopération suisse.

Pour ce mardi 5 septembre, les cadres des directions techniques du MENFP, du Bureau de la secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, de l’Office nationale de partenariat en éducation (ONAPE), de l’Institut national de la formation professionnelle (INFP) auront à plancher, cette fois-ci, sur la « Politique nationale de formation des enseignants et du personnel d’encadrement », et sur le « Document de gouvernance, de cadrage et d’orientation des actions de formation continue du personnel pédagogique et administratif » ; deux textes développés avec le concours de la Direction de formation et du perfectionnement (DFP).

Pour le dernier jour, les trois documents techniquement revisités seront présentés notamment aux syndicats d’enseignants et aux institutions de formation d’enseignants et de spécialistes en éducation.

La première journée de cet atelier a été animée par le Dr. Guichard Doré, Charles Levelt Joseph, coordonnateur de la Commission nationale de développement de la validation des acquis de l’expérience professionnelle (CNDVAEP) et Georges Wilbert Franck, directeur de la Formation et du Perfectionnement du MENFP.

Notons que plusieurs cadres ont pris part à l’ouverture de cet atelier dont la Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, Sandra Jacques Michel Saint-Georges ; le directeur général de l’INFP, Dikel Delvariste ; le chef de cabinet du ministre Manigat, le Dr. Jacques Abraham ; le coordonnateur à la Cellule technique de la direction générale du ministère, André Louis Samuel Estriplet et le coordonnateur des directions départementales d’éducation, Jean Wilnor Pierre.

