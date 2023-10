Le MENFP ouvrira le chantier de deux écoles nationales dans le département du Sud

​

​

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) ouvrira le chantier de 2 écoles nationales dans le département du Sud

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), dans une note publiée sur sa page Facebook, a annoncé que le chantier de reconstruction de l’école nationale Saut-Mathurine, située dans la commune de Camp-Perrin et de l’école nationale de La Colline, située dans la commune d’Aquin, sera ouvert. Les travaux de construction seront possibles grâce à l’appui de la coopération japonaise qui a mobilisé 1 million 700 mille dollars et du bureau de l’UNICEF en Haïti qui devra gérer cet argent. Ces deux écoles ont été détruites lors du séisme du 14 août 2021 dans la région Grand Sud du pays.

“Toujours dans le cadre des efforts déployés pour permettre à davantage d’enfants d’aller à l’école et d’apprendre dans de meilleures conditions, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), grâce à la Coopération Japonaise, et en étroite collaboration avec le Bureau de l’UNICEF en Haïti, se prépare à lancer les travaux de reconstruction de deux écoles dans le département du Sud du pays. Le séisme du 14 août 2021 a détruit ces deux écoles”, a écrit le MENFP sur sa page Facebook.

Ces deux écoles disposent des salles de classe fondamentales complètes pouvant accueillir des enfants de la maternelle jusqu’à la neuvième année, selon l’explication donnée par le MENFP. Ces deux établissements peuvent accueillir ensemble un millier d’enfants.

Ce vendredi 13 octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Nesmy Manigat, s’est entretenu avec l’ambassadeur du Japon, Yuji Kubo, et le représentant de l’UNICEF en Haïti, Bruno Maes, au sujet du projet que finance la coopération japonaise, mais dont l’UNICEF devra gérer l’argent. Le MENFP, la Coopération japonaise et l’UNICEF ont décidé de signer, vendredi prochain, soit le 20 octobre, un protocole d’engagement avant le démarrage des travaux. Ces travaux dureront 24 mois, le gouvernement japonais a mobilisé un million 700 mille dollars.

Le ministre Nesmy Manigat a remercié le gouvernement du Japon d’avoir accepté de financer ce projet et a exprimé sa gratitude envers ce pays asiatique qui soutient le secteur éducatif haïtien.

L’ambassadeur du Japon, Yuji Kubo, dans sa déclaration a garanti que son pays veut démarrer rapidement ce projet et renouvelle la solidarité de son pays avec Haïti.

Lors de cette réunion il y avait le Directeur du cabinet du ministre Manigat, le docteur Jacques Abraham ; la responsable de l’Éducation au Bureau de l’UNICEF en Haïti, Inge Vervloesem et le troisième secrétaire à l’Ambassade du Japon, Haruki Furusho.

