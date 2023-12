​

Le MENFP présente son bilan pour l’année 2023 marquée par la gestion de grandes urgences et des avancées dans la transformation du système éducatif.

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a présenté, ce vendredi 22 décembre, son bilan pour l’année 2023, qui était marquée notamment par des violences forçant des écoles à fermer leurs portes, obligeant les élèves à rattraper de nombreux jours de classes en raison du pays lock de 2022. En plus des situations de crises, il y avait les problèmes structurels de l’école haïtienne à gérer.

Le MENFP estime que 77% des élèves du pays au 3 janvier 2023 ont retrouvé le chemin des classes car l’année scolaire 2022-2023, qui a démarré tardivement, avait clôturé avec 73% des élèves au 23 décembre 2022. Cependant pour cette année, avec le début de la nouvelle année scolaire 2023-2024, plus de 20 000 élèves ont perdu 3 mois de septembre à novembre en raison des événements sanglants de Carrefour-Fouilles. Toutefois, poursuit le MENFP, 90% des élèves sont retournés à l’école dans d’autres locaux vers la mi-décembre.

Parmi ses réalisations, le ministère de l’éducation nationale annonce que 1 137 406 élèves avec leurs parents ont déjà été inscrits sur la plateforme en ligne du MENFP par les directions d’écoles. Ils disposent d’un numéro d’identification scolaire unique (NISU). Un million de livres en créole produits et distribués gratuitement pour la 1ère et la 2ème année fondamentale. 32 982 enseignants sont enregistrés sur la plateforme numérique du MENFP pour l’obtention du Permis d’Enseigner. Le MENFP publiera bientôt sur le pourcentage d’enseignants ayant laissé le secteur ou le pays.

Autres points relevés dans le bilan, c’est que 2 500 enseignants mobilisés pour la compensation des apprentissages et près de 115 000 élèves ont bénéficié d’un soutien scolaire des apprentissages. 2941 enseignants du secteur public ont participé à un programme de formation continue. Ce programme de formation a été mis en oeuvre par la DFP à travers les Universités publiques avec le soutien du FNE. La coordination des EFACAP a aussi facilité des formations. 498 771 diplômes et relevés de note de baccalauréat sont délivrés en ligne gratuitement sur la plateforme du MENFP durant cette phase pilote.

Par ailleurs, en terme d’infrastructures, sept écoles ont été inaugurées par le FNE dans le Nord-Est, l’Ouest, les Nippes et la Grande-Anse, dont 2 lycées techniques en expérimentation. Elles s’ajoutent à la liste d’une soixantaine d’écoles construites par les partenaires. L’UPNCH a lancé un master en management et gestion des établissements scolaires publics et l’UPSAC un master en gestion des Risques et désastres.

