Le MENFP publie sur son site la liste des lycées créés par l’Etat pour éviter toute confusion

Le MENFP publie sur son site la liste des lycées créés par l’Etat central et attire l’attention du public sur la création incontrôlée et hors normes des établissements scolaires sous l’appellation de « lycée national ».

Le ministère de l’Education nationale rend publique sur le site internet du ministère la liste des lycées de la République créés par décision de l’Etat central. Cette décision est survenue après que les responsables du MENFP ont constaté la création incontrôlée et hors normes d’établissements scolaires malgré les nombreux rappels sur le processus et le cadre légal devant conduire à la création d’une école publique.

En effet, le MENFP a indiqué qu’après une enquête il a enregistré une soixantaine d’établissements scolaires sous l’appellation de « lycée national », sans construction de bâtis appropriés, sans planification pour le personnel administratif et pédagogique, et, le plus souvent, en dehors des besoins de la carte scolaire. “Certains de ces « lycées » anarchiques fonctionnent dans les locaux des écoles publiques avec un personnel administratif et pédagogique pléthorique dépassant le nombre d’élèves présents dans ledit établissement scolaire”, a ajouté la note du MENFP.

Les autorités du ministère révèle avoir enregistré au cours de cette année académique une quinzaine d’établissements scolaires se faisant passer pour des « lycées ». Leurs responsables ont tenté de présenter des candidats aux examens officiels.

Pour contrecarrer ce désordre et attirer l’attention de la population, le ministère décide de rendre publique la liste des lycées créés et reconnus par l’Etat. Le MENFP a mis à la disposition du public un lien pouvant amener les intéressés sur son site internet afin qu’ils puissent vérifier les lycées. https://menfp.gouv.ht/#/home/blog/JFNEnAegHDVaTRH

En ce sens, le MENFP invite les responsables des autres établissements scolaires indûment désignés « lycées », et dont les noms ne figurent pas sur la liste d’enjoindre et de se présenter aux services compétents des Directions départementales d’éducation (DDE) pour les suites administratives appropriées. Ces établissements, après analyse des besoins, pourraient être régularisés au regard des exigences de la Politique nationale d’accréditation des écoles, a rassuré la note.

Malgré que ces établissements scolaires ne remplissent aucune normes légales, le MENFP garantit cette année la participation de leurs élèves aux examens officiels.

