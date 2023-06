Le MENFP signe un protocole d’accord pour la prévention et la vulgarisation des soins de premiers secours dans les écoles

​

Le MENFP signe un protocole d’accord avec l’unité mobile de premier secours pour la prévention et la vulgarisation des soins de premiers secours dans les écoles.

Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a signé, ce jeudi 29 juin, lors d’une cérémonie qu’il s’est déroulée à l’école nationale de la république du Canana, avec l’Unite mobile de premier secours un protocole d’accord sur la prévention et la vulgarisation des gestes de premier secours auprès des élèves, des parents d’élèves et des conseils d’écoles.

L’article premier de ce protocole d’accord fixe comme objectif celui de répondre aux cas d’accidents, aux aléas des catastrophes naturelles et aux changements climatiques à travers les enfants et les jeunes en les mettant au cœur des actions de prévention.

Ce partenariat vise à renforcer l’accès aux informations concernant les accidents, les catastrophes naturelles et les changements climatiques afin que les enfants, adolescents et jeunes puissent participer à la prévention et aux premières réponses.

Cet accord permettra de vulgariser le programme « Gestes Qui Sauvent (GQS) » dans les écoles à travers des séances de simulation et de formation à l’intention des enseignants, des élèves et des personnels administratifs, sensibiliser les conseils d’écoles, en particulier les parents d’élèves et la communauté éducative autour de ces problématiques.

Pour sa part, le MENFP représenté par le ministre Nesmy Manigat, se propose de mobiliser les fonds nécessaires pour l’organisation et l’élargissement d’un service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours à la communauté éducative. Ce, avec le support des partenaires nationaux et internationaux.

D’un autre côté, l’Unité mobile de premiers secours/Service d’urgence médical motorisé (UMPS-SUMMOC) s’engage entre autres à mobiliser son réseau de professionnels et les mettra à la disposition du MENFP pour le service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours.

