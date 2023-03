Le MENFP va recenser les écoles en Haïti et les professeurs à travers un enregistrement en ligne

​

​

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) lance un recensement en ligne des écoles publiques et privées du pays.

Lors d’une conférence de presse ce lundi 20 mars, les responsables du ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) ont annoncé le lancement à partir du lundi 27 mars 2023 du recensement général des écoles de la République à travers un enregistrement en ligne. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation de l’école mis en application par le gouvernement haïtien prendra fin le 28 avril prochain.

En présence de plusieurs cadres du MENFP, le ministre Nesmy Manigat a annoncé le lancement officiel du processus de recensement en ligne des écoles de la République et des professeurs sur la plateforme du système d’information et de gestion de l’école mis en place par le ministère. Cette initiative, rappelle M. Manigat, s’inscrit dans le cadre de l’application des 12 mesures préconisant, entre autres, que les professeurs disposent d’un permis pour enseigner et que les écoles soient enregistrées et aient l’autorisation de fonctionner sur le territoire.

Le numéro du MENFP a souligné que le recensement général des écoles est une initiative qui veut garantir une meilleure gouvernance du système éducatif. « Cette transformation ne sera pas possible s’il n’y a pas d’informations fiables telles que des données sur le nombre d’écoles fonctionnant dans le pays, leur localisation et le nombre d’enseignants qui y travaillent réellement », a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, Nesmy Manigat a tenu à souligner que ce processus est obligatoire pour toutes les écoles qui veulent pouvoir inscrire leurs élèves lors des prochains examens officiels. « Si une école n’est pas inscrite, n’est pas enregistrée et n’a pas l’autorisation de fonctionner, elle ne pourra inscrire aucun élève pour les examens officiels », a-t-il averti.

Le Directeur de l’Unité du Système d’Information (USI), Aluc Bartol, a indiqué que ce recensement permettra de passer à la première étape d’enregistrement des écoles afin d’identifier non seulement les anciennes écoles mais aussi les nouvelles qui peuvent se déclarer à travers cette plateforme. « Cela nous permettra de mettre en place la base de données des écoles, la base de données des enseignants mais aussi celle des élèves. Chaque élément du système doit avoir un identifiant unique qui nous permettra de suivre son parcours dans ce système », a expliqué M. Bartol.

Pour s’inscrire, chaque école doit disposer d’une adresse électronique valide, selon M. Bartol. « Nous allons valider cette adresse à travers laquelle nous enverrons un code. L’établissement scolaire utilisera ce code pour s’identifier et nous transmettre des informations sur son fondateur, sa localisation. Après cette phase, nous fournirons un numéro qui permettra à cette institution d’inscrire ses élèves aux examens, avoir un permis de fonctionnement », a-t-il fait savoir.

De son côté, le Coordonnateur général des services d’Appui à la Gestion du Système dit Pôle d’Appui, Wilnor Jean-Pierre, a déclaré que ce processus a déjà été lancé au niveau des directions départementales avec la formation réalisée par l’USI à l’endroit de la cellule en charge de toute l’opération. « Depuis la semaine dernière, nous avons débuté les tests, cette semaine nous en effectuons encore afin que le processus se déroule parfaitement lors de son démarrage », a assuré M. Jean-Pierre.

En savoir plus:

Delimart et Autoplaza informent avoir versé plus de 640 millions de gourdes à l’ONA