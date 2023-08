Le MENFP va recenser les écoles techniques et professionnelles et les Institutions d’enseignement supérieur (IES) du pays

​

À partir d’octobre 2023, le MENFP va recenser les Écoles techniques et professionnelles, et les Institutions d’enseignement supérieur (IES) fonctionnant à travers tout le pays.

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), à travers une circulaire en date du 17 août, annonce qu’elle lancera, à partir d’octobre 2023, un recensement général en ligne des Écoles techniques et professionnelles, et des Institutions d’enseignement supérieur (IES) fonctionnant à travers tout le pays.

En prenant cette initiative, le ministère dit vouloir respecter les nouvelles normes en matière de reconnaissance des études, des diplômes et des titres au niveau international, d’une part, et d’autre part, dans le cadre des actions en cours en vue de l’amélioration de la gouvernance des sous-secteurs de la Formation technique et professionnelle, et de l’Enseignement supérieur.

Lors de cet enregistrement déclaratif sur la plateforme du ministère (www.menfp.gouv.ht), le MENFP souligne que les responsables des institutions concernées doivent fournir, des informations de base sur leur établissement, la liste des membres du personnel pédagogique avec diplômes et certificats les habilitant à enseigner, les types de programmes offerts, la liste des étudiants suivant leur parcours académique et les palmarès des étudiants en fin de session.

“L’enregistrement en ligne, au cours de ce recensement, est obligatoire et exigible pour tout établissement en vue d’introduire ou de finaliser la procédure d’accréditation des institutions concernées et leurs programmes”, prévient le ministère, à travers ce document portant la signature du ministre Nesmy Manigat.

Enfin, le MENFP dit compter “sur la collaboration de tous les partenaires et acteurs du système éducatif pour la réussite de cette opération clé en matière de renforcement de la gouvernance et de la qualité du secteur éducatif”.

