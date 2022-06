Le MENFP va ?valuer la performance du syst?me ?ducatif au niveau fondamental

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle veut ?valuer la performance du syst?me ?ducatif ha?tien au niveau fondamental. Une journ?e d’?valuation nationale en 6e ann?e fondamentale sera organis?e le lundi 13 juin 2022 pour d?tecter les points forts et les points faibles du syst?me. <>, a expliqu? Nesmy Manigat, titulaire du MENFP.

Les apprenants de toutes les ?coles fondamentales publiques et un ?chantillon de 80 ?coles priv?es, ce qui fait un total de 1642 institutions scolaires seront mobilis?es pour la r?ussite de cette ?valuation. Cinquante six mille sept cent quatre-vingt ?l?ves seront ?valu?s en num?ratie (math?matiques) et en litt?ratie (communication cr?ole et communication fran?aise). <>, a soutenu Nesmy Manigat.

Le ministre a profit? de sa premi?re conf?rence de presse depuis sa nomination en novembre 2021 pour apporter des pr?cisions sur le calendrier scolaire, le livre unique, le centre d’examens permanent et les perspectives pour la r?ouverture des ?coles dans les quartiers difficiles. <>, s’est r?joui M. Manigat.

L’auteur des 12 mesures pour r?former le secteur ?ducatif a annonc? que des dispositions sont prises pour faire du projet du livre unique, pour les deux premi?res ann?es fondamentales, d’ici l’ann?e prochaine. <>, a indiqu? Nesmy Manigat, soulignant que tous les ?l?ves ? travers le pays seront sur un pied d’?galit? en termes d’apprentissage.

Nouvelle date pour la tenue du baccalaur?at

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a annonc? des changements dans le calendrier scolaire de cette ann?e. Le premier juillet est la nouvelle date retenue pour la tenue des examens du baccalaur?at. <>, a indiqu? Nesmy Manigat, rappelant que la p?riode du 20 au 22 juin est maintenue pour la r?alisation des examens de 9e ann?e fondamentale.

Le MEFP prend les dispositions qui s’imposent pour que, quelles que soient les circonstances, les ?l?ves de la 9e ann?e fondamentale et du baccalaur?at puissent subir les ?preuves. <>, a fait savoir le ministre.