Le MHAVE qualifie de discriminatoire la décision du gouvernement dominicain d’expulser des milliers d’Haïtiens 

« Nous avons besoin de vous. Votre aide est non seulement nécessaire, elle est cruciale », a déclaré Gary Conille devant l’ECOSOC

Il est également précisé que le MHAVE prévoit de se réunir prochainement avec des organisations de la société civile et des agences internationales opérant dans la zone frontalière afin de définir une stratégie d’accompagnement des personnes concernées.

« Nous allons accélérer le renforcement des capacités de notre mission diplomatique et de nos postes consulaires afin d’assister dignement nos concitoyens en République dominicaine » , peut-on lire dans la note émise par le ministère dirigé par Dominique Dupuy.

Se basant sur les traités et accords internationaux régissant la protection des droits humains, le MHAVE appelle au respect des droits inaliénables de chaque enfant, femme et homme visé par cette décision regrettable.

