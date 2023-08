Le ministère des affaires sociales lance le projet «chanje metye, chanje lavi» visant des jeunes les plus vulnérables

​

Le ministère des affaires sociales et du travail procède au lancement de son programme baptisé «chanje metye, chanje lavi» visant des jeunes en situation de vulnérabilité.

Le Ministère des affaires sociales et du travail (MAST) a procédé le lundi 7 août 2023, à l’hôtel Montana, au lancement du projet baptisé “chanje metye, chanje lavi” dans le cadre du programme d’urgence mis en place par le gouvernement dans son volet de renforcement des capacités professionnelles des jeunes en vue de leur réinsertion.

Dans son discours de circonstance, le titulaire du ministère des affaires sociales, Pierre Ricot Rodney, a fait savoir que ce projet vise des jeunes les plus vulnérables dans les quartiers défavorisés en leur offrant des formations de courte durée. “Il vise à donner une formation professionnelle de courte durée aux jeunes en situation de vulnérabilité, particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés. Il permet à ce que ces jeunes aient une profession leur facilitant d’intégrer le marché du travail d’une part mais aussi qu’ils deviennent des entrepreneurs autonomes”, a déclaré le ministre.

Le ministre Pierre Ricot Rodney a aussi informé que le projet est lancé et dominé autour de 4 grands axes stratégiques tels que l’enfance; le travail, l’emploi et l’employabilité, la protection à la vieillesse et à la santé et la protection sociale adaptative au choc.

Ce programme lancé par le gouvernement sera piloté par la Direction de la Main d’œuvre, a souligné le ministre des affaires sociales, indiquant que cette direction aura toute son autonomie pour diriger ce programme. “La Direction de la Main d’œuvre a toute son autonomie pour conduire ce volet au nom du ministère”,a-t-il lancé.

Durant la mise en œuvre de ce programme, les bénéficiaires auront le privilège de suivre des cours professionnels en plomberie, en cuisine et pâtisserie, en décoration événementielle, en technique windows, en électricité bâtiment, a précisé le Coordonnateur du Comité de pilotage du projet, Guy Orel André.

A l’issue de la formation, le ministère des affaires sociales se chargera à trouver des emplois et des stages pour les bénéficiaires afin qu’ils puissent intégrer le marché du travail. Ils auront un kit de formation professionnelle, a rassuré le Coordonnateur du comité en l’occurrence Guy Orel André.

Ce projet touchera 2 400 jeunes dont 900 bénéficiaires dans l’Ouest, 700 dans le Nord et 800 dans le Sud. Pour participer, vous devez être âgé entre 16 et 35 ans, être en situation de vulnérabilité comme l’a souligné le ministre des affaires sociales et du travail.

Durant cette cérémonie de lancement, Alex Prophète, Point Focal de l’ouest du comité de pilotage du projet avait mis en contexte ce projet d’appui de réinsertion. Plusieurs autres personnes avaient pris la parole dont des bénéficiaires qui ont salué cette initiative.

