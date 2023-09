Le Ministère des cultes suspend la licence de fonctionnement de l’église Piscine de Bethesda dirigée par pasteur Marco

​

​

L’église Piscine de Bethesda dirigée par le pasteur Marcorel Zidor est fermée provisoirement par le ministère des cultes.

À la suite du carnage qui a eu lieu à Canaan où plusieurs fidèles de Piscine de Bethesda ont été tués par les hommes armés de Jeff, le ministère des Affaires étrangères et des cultes via des mesures conservatoires, a décidé de suspendre la licence de fonctionnement de cette église dirigée par le pasteur Marcorel Zidor dit Marco. Le MAEC a souligné avoir pris cette décision pour éviter le pire. Les locaux de ladite église sont fermés provisoirement.

“Devant le risque d’affrontement qui se dessine, susceptible de faire de nouvelles victimes, après que des parents des victimes eurent assiégé les alentours des locaux de cette Eglise en vue d’exiger des explications ou de réclamer des réparations de la part des responsables du temple, le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes porte à la connaissance du public en général que l’Eglise Piscine de Béthesda, dès la présente, est fermée provisoirement en attendant la fin de la procédure judiciaire en cours et que sa licence de fonctionnement est suspendue”, peut-on lire dans la note du MAEC.

Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères dit réaffirmer son engagement à garantir et à préserver le libre exercice de la pratique de tous les cultes dans le respect de la Constitution haïtienne et des lois en vigueur.

Via sa note, il a présenté ses sympathies à la communauté protestante dans son ensemble et, en particulier, aux parents et proches des fidèles de l’Église Piscine de Bethesda blessés et assassinés dans des conditions qu’il a qualifié d’atroces et inhumaines.

Rappelons qu’à l’initiative du pasteur Marco, plusieurs fidèles de son église avaient organisé une marche le samedi 26 août pour se rendre dans la zone stratégique de Canaan pour déloger des bandits. Arrivés sur les lieux, les hommes armés de Jeff Canaan ont tiré sur la foule. Dans des vidéos filmées par les malfrats on peut remarquer plusieurs morts et des blessés. Jusqu’ici aucun bilan des victimes ne peut être établi.

Dans un premier temps, pasteur Marco a été invité par le Parquet de la Croix-des-Bouquets, l’homme qui s’est déclaré homme de Dieu avait boudé l’invitation.

Le responsable de Piscine de Bethesda ainsi que trois autres membres de son église, ont été invités à se présenter le vendredi 1er septembre à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) plus précisément au Bureau des Affaires Criminelles (BAC) afin d’être auditionné sur le carnage de Canaan, lui et son staff n’ont pas répondu à l’appel.

A lire aussi :

Les problèmes énergétiques de l’aéroport international du Cap-Haïtien sont résolus, annonce l’AAN.