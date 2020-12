Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Rockefeller Vincent, lors d’une audience de la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH) la semaine dernière, a affirmé que « le gouvernement est inquiet et préoccupé par les organisations des droits humains qui font partie de la structure de certains partis politiques qui sont dans la fabrication d’allégations, dans la publication de rapports partisans pour les aider à atteindre leurs objectifs politiques&…