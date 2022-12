Le minist?re de l’Environnement fait le bilan de sa participation ? la COP 27

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a indiqu? le ministre de l’Environnement, James Cadet, ? la conf?rence de presse. Il a salu? la d?termination des d?l?gu?s de la COP27 qui se sont r?unis et ont abouti ? ce r?sultat pour les pertes et pr?judices, malgr? un contexte inqui?tant de crises multiples : ?nergie, co?t de la vie, endettement, perte de la nature et tensions g?opolitiques entre les grandes puissances.

Dans les n?gociations, Ha?ti, comme beaucoup d’autres pays, a exprim? son inqui?tude sur l’?ventualit? que les r?sultats de l’att?nuation pourraient ne pas ?tre suffisants pour maintenir l’augmentation de la temp?rature globale en de?? de 1,5?C. Le minist?re de l’Environnement, selon le ministre, regrette que le programme de travail sur l’intensification urgente de l’ambition d’att?nuation n’ait pas fait de grandes avanc?es au cours de cette COP. <>, a-t-il fait remarquer.

Raoul Vital et Gerty Pierre, deux membres de la d?l?gation ha?tienne ? la COP 27, accompagnaient le ministre ? la conf?rence de presse. Ils ont salu? la d?cision de la COP de convenir ? un effort structur? ? long terme qui aidera les pays ? atteindre l’objectif mondial sur l’adaptation. <>, ont-ils soulign?.

Selon les conf?renciers, durant toute la COP 27, la n?cessit? d’agir face ? la crise climatique n’a jamais ?t? aussi claire. Ils rappellent que le Groupe international d’experts sur l’?volution du climat (GIEC), dans son sixi?me rapport publi? cette ann?e en pr?lude ? la COP 27, a montr? que partout dans le monde, les gens subissent les effets du changement climatique (vagues de chaleur et s?cheresse, inondations et super-temp?tes), et que pour l’instant, seuls les pays les plus riches peuvent y faire face.

Tenue du 6 au 19 novembre en Egypte, la 27e r?union de la Conf?rence des Parties (COP 27) de l’ONU sur les changements climatiques s’est termin?e sur un accord sur l’?tablissement d’un m?canisme de financement pour indemniser les pays en d?veloppement pour les <> caus?s par les effets des changements climatiques.