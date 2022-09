Le ministre des TPTC fait le point sur l’affaire opposant la Sogener ? l’Etat ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cette d?cision marquait l’?pilogue d’une saga judiciaire opposant l’?tat ha?tien ? la firme Sogener. Au moins un membre de l’entreprise, Dimitri Vorbe, ?tait l’opposant farouche ? Jovenel Mo?se, ex-pr?sident de la R?publique. L’?tat ha?tien, via plusieurs cabinets d’avocats, avait port? plainte contre la compagnie, ses propri?taires ainsi que d’anciens fonctionnaires de l’?tat. Le gouvernement avait demand? de mettre l’action publique en mouvement contre les sieurs R?ginald Vorbe Fils, Jean-Marie Vorbe, Dimitri Vorbe, Roger Lef?vre, ?lizabeth D?brosse, Frantz V?rella, Serge Rapha?l et Daniel Dorsainvil <>. Les avocats de l’?tat avaient ?galement somm? la Sogener de restituer ? l’?tat 123 millions de dollars que la firme aurait empoch?s en surfacturant ses services.

La firme Sogener a intent? une action en justice contre l’Etat ha?tien afin de r?cup?rer les centrales ?lectriques de Varreux. Au cours d’une entrevue accord?e ? la matinale de Magik 9, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemond Pradel, ministre de tutelle de l’?lectricit? d’Ha?ti (EDH), a confirm? cette information. Comme l’indiquent plusieurs sources, le ministre a soulign? que la firme a r?clam? plus de 50 millions de dollars de d?dommagement. <>, a-t-il r?v?l?.

