Le ministre James Cadet lance le Mois de l’environnement

Le Mois de l’environnement est lanc? ce mercredi 1er juin, date co?ncidant avec le d?but de la saison cyclonique en Ha?ti. Tout un mois pour poser le probl?me de l’environnement et la menace qui nous guette ? cause de notre vuln?rabilit?. Pour assainir et am?liorer le cadre de vie de nos villes, le titulaire du MDE, James Cadet, a annonc? un ensemble d’activit?s, dont un plan d’op?ration d’urgence de gestion des d?chets sur le territoire national. ? travers ce mois de l’environnement, le ministre Cadet entend lancer une campagne de reboisement baptis?e <>, avec pour objectif, a-t-il pr?cis?, de mettre en terre 10 millions d’arbres dans tout le pays.

Entre autres activit?s pr?vues dans le cadre du mois de l’environnement, il y a l’inauguration de trois kiosques environnementaux et sanitaires dans trois march?s publics ? P?tion-Ville, l’inauguration de deux biblioth?ques vertes ? Port-au-Prince et au Cap-Ha?tien, le lancement du concours national interscolaire sur l’environnement et le climat ainsi que la parution du premier magazine th?matique appel? <>, pour mieux communiquer avec la population ha?tienne sur les d?fis du secteur.

<>, a rappel? le ministre Cadet face ? l’?p?e de Damocl?s suspendue sur notre t?te. Convaincu que les approches habituelles ne suffiront pas ? relever ces d?fis, James Cadet en a profit? pour faire le plaidoyer pour un nouveau paradigme de d?veloppement durable.

<>, c’est autour de ce th?me que se d?roulera le Mois de l’environnement. En pr?sence du directeur g?n?ral du MDE, Astrel Joseph, le ministre Cadet a inaugur? le <>, qui consiste ? ?liminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

L’assistante directrice du Bureau national d’ozone, Marie Lourdes Maura, a rappel? que l’inauguration dudit laboratoire s’inscrivait dans la droite ligne de la mise en oeuvre du protocole de Montr?al relatif ? des substances qui appauvrissent la couche d’ozone qu’Ha?ti a paraph?. Ce laboratoire, a-t-elle confi?, va desservir tous les centres techniques de formation d?pourvus d’une telle structure.