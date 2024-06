Le ministre Monazard appelle à une franche collaboration pour surmonter les défis économiques

​

Le ministre Monazard appelle à une franche collaboration entre le secteur privé et le gouvernement pour surmonter les défis économiques auxquels est confronté le pays.

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, James Monazard, a récemment participé à un déjeuner-causerie organisé par l’Association Touristique d’Haïti (ATH) afin de discuter de la relance de l’économie nationale. Cet événement a rassemblé des représentants du secteur privé, du gouvernement, du Conseil Présidentiel de Transition, ainsi que des associations œuvrant dans le domaine économique. L’objectif de cette rencontre était de promouvoir une collaboration étroite et constructive pour relever les défis économiques actuels.

Dans son allocution, le Ministre Monazard a souligné l’importance d’un dialogue franc et continu entre le secteur privé et les ministères qu’il dirige. Il a présenté les grandes lignes de son programme axé sur une approche inclusive et collaborative visant à revitaliser l’économie haïtienne. Le Ministre a réaffirmé son engagement à créer un environnement favorable aux affaires et à œuvrer sans relâche pour établir des bases économiques solides et durables.

Au cours de cette rencontre, le Ministre Monazard a également mis en avant le soutien indispensable du Conseil Présidentiel de Transition et du Premier Ministre, Gary Conille. Il a souligné que la relance économique nécessite une coopération étroite entre le gouvernement et le secteur privé, mettant en évidence la nécessité d’une synergie pour mettre en place des réformes efficaces et durables, au bénéfice de l’ensemble de la population.

Les discussions ont permis d’échanger sur divers problèmes et pistes de solutions, offrant ainsi une plateforme de dialogue direct entre les acteurs clés de l’économie nationale. Des sujets tels que les obstacles actuels et les opportunités futures ont été abordés, mettant en lumière une volonté commune de surmonter les défis économiques auxquels fait face Haïti.

Un des points forts de cette rencontre a été la discussion autour du nouveau code fiscal, qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre prochain. Les participants ont eu l’occasion de clarifier certains aspects de cette réforme et d’envisager ses implications pour le secteur privé. Ce déjeuner-causerie a donc été un moment important de réflexion et de concertation sur l’avenir économique du pays.

Dans le domaine du tourisme, le Ministre Monazard a rassuré les membres de l’Association Touristique d’Haïti (ATH) en affirmant son soutien continu pour la relance de ce secteur clé. Il a mis en avant la nécessité de développer de nouvelles stratégies de promotion et de marketing pour attirer les touristes étrangers. Le Ministre a également souligné la nécessité d’améliorer les infrastructures touristiques du pays, telles que l’hébergement, le transport et la sécurité.

Le Ministre Monazard a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour surmonter les défis économiques actuels. Il a invité les membres de l’Association Touristique d’Haïti (ATH) à continuer de participer activement aux discussions et aux actions visant à promouvoir le tourisme et à stimuler la croissance économique du pays.

Cette rencontre entre le Ministre Monazard et les acteurs clés de l’économie nationale a permis de renforcer la collaboration et la volonté commune de surmonter les défis économiques auxquels fait face Haïti. Grâce à un dialogue constructif et à une approche inclusive, le pays est sur la voie de la relance économique et du développement durable.

