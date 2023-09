Le ministre Pierre Ricot Odney inculpé pour abus de pouvoir et complicité avec Edwine Tonton écrouée pour enrichissement illicite, association de malfaiteurs

​

​

Le ministre Pierre Ricot Odney inculpé pour abus de pouvoir et complicité avec l’ancienne directrice Edwine Tonton écrouée pour enrichissement illicite, association de malfaiteurs entre autres.

Le juge d’instruction en charge du dossier de détournement de fonds et corruption au niveau de la Caisse d’assistance sociale a inculpé Pierre Ricot Odney, un haut fonctionnaire de l’Etat, membre de l’actuel gouvernement. Son ordonnance vise en plus deux personnes deja placées en détention depuis le mois d’avril: Edwin Tonton, la directrice de la caisse d’assistance sociale et Pierre Richard Vales, le comptable en chef, l’actuel ministre des affaires sociales ainsi que le directeur Frantz Iderice que des organisations de droits accusaient de connivence avec les gangs.

Pour le juge, Pierre Ricot Odney, en dépit du fait qu’il a été informé par madame Tonton qu’elle s’est octroyée des frais mirobolants avec la complicité de son comptable en chef et l’administratrice de la caisse d’assistance sociale, a fait la sourde oreille et a laissé le champ libre à la directrice et ses complices pour piller la CAS ce qui a caractérisé l’infraction d’abus de fonction.

Le juge Jean Wikner Morin ordonne également que ce membre du gouvernement soit renvoyé par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury pour abus de fonction et pour complicité des infractions reprochées à Edwine Tonton telles que Trafic d’influence, délit d’initié, enrichissement illicite, Abus de fonction et association de malfaiteurs, mais n’a pas ordonné son arrestation car en tant que ministre il jouit de l’immunité.

Le magistrat a demandé aux forces de l’ordre de procéder à l’arrestation des autres inculpés qui sont Bernardin Dominique pour complicité de détournement de biens publics, faux et usage de faux, Yvrose Alcide pour trafic d’influence, Frantz Iderice, l’ancien directeur de la CAS sous la présidence de Jovenel Moïse, qui fait l’objet d’un mandat d’amener et à qui on reproche l’émission de 14 000 cheques au nom de bénéficiaires fictifs pour abus de fonction et association de malfaiteurs,

A lire aussi :

Des pluies torrentielles inondent New York : les autorités déclarent l’état d’urgence