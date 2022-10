Le ministre Ricard Pierre justifie sa signature de la r?solution de demande d’aide militaire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministre de la Planification et de la Coop?ration externe, Ricard Pierre, explique sa d?cision de signer la r?solution autorisant le Premier ministre Ariel Henry ? solliciter l’intervention d’une <> pour aider Ha?ti ? faire face ? la crise humanitaire. <>, a d?clar? Ricard Pierre dans une note vocale de six minutes circulant sur les r?seaux sociaux le dimanche 9 octobre 2022.

<>, a d?clar? le ministre de la Planification et de la Coop?ration externe.

Ricard Pierre dit avoir agi dans l’int?r?t de la nation et se d?clare pr?t ? recevoir le verdict de l’histoire. <>, a-t-il dit.

Les gangs ?tendent leur emprise sur Port-au-Prince. Les hommes du gang de Izo, de Village de Dieu, arriv?s par la mer, via Simonet, ont lanc? une attaque des installations des Moulins d’Ha?ti (ancienne Minoterie d’Ha?ti), non loin du port et de la zone franche de Lafiteau, ? la sortie nord de Port-au-Prince, samedi 8 octobre 2022. Les gangs continuent de prendre en otage la population. Face ? cette situation, le gouvernement n’entend pas courber l’?chine et pactiser avec les bandits. C’est ce qui justifie, d’apr?s Ricard Pierre, la demande d’aide militaire formul?e par le gouvernement ha?tien ? des partenaires internationaux, une fa?on d’?viter la catastrophe humanitaire qui menace le pays.

<>, a avanc? le ministre qui impute la cr?ation des gangs au pouvoir PHTK.

Les alli?s de la f?d?ration des gangs qui emp?chent un soul?vement social, qui tuent, volent, violent et kidnappent les membres de la population sont nombreux, selon le ministre. <>, a indiqu? Ricard Pierre dans la note vocale.

Au mois de juillet 2022, avec un nouveau leadership et des nouvelles dispositions, l’?tat a d?cid? de mettre un terme ? la contrebande dans les douanes du pays. Les mesures prises au niveau de l’Administration g?n?rale des douanes (AGD) ont permis ? l’institution de mieux remplir sa mission sociale, ? en croire le ministre de la Planification. <>, a avanc? Ricard Pierre, pr?cisant qu’un importateur a d? payer ? lui seul un milliard de gourdes. Un record de performance pour la douane puisque les recettes douani?res ne d?passaient pas 4 milliards de gourdes par mois. Ce contr?le a attis? la col?re des contrebandiers et augmente le niveau d’ins?curit? et de criminalit? dans le pays, ? en croire Ricard Pierre. <>, a d?plor? le ministre issu du Secteur d?mocratique et populaire (SDP).

En d?pit des torts caus?s ? la population, les gangs cherchent la gr?ce de la soci?t?. <>, a rapport? le ministre.

Le secr?taire g?n?ral de l’ONU, Antonio Guterres, <> par la situation en Ha?ti, exhorte la communaut? internationale et le Conseil de s?curit? ? examiner d’urgence la demande du gouvernement ha?tien pour le d?ploiement d’une force arm?e internationale sp?cialis?e en Ha?ti et encourage les acteurs Ha?tiens ? un dialogue inclusif en vue de baliser l’avenir, a indiqu? son porte-parole, Stephane Dujarric, dimanche 9 octobre 2022.

Le gouvernement Henry a rendu publique la r?solution prise en Conseil des ministres, jeudi 6 octobre 2022, sollicitant le <> d’une force sp?cialis?e arm?e en Ha?ti pour stopper la crise humanitaire caus?e, entre autres, par l’ins?curit? r?sultant des actions criminelles des gangs et de leurs commanditaires.