Le MJSP enjoint les Parquetiers à mettre fin à leur mouvement de grève pour faciliter la reprise des activités judiciaires.

À travers une note adressée aux Parquetiers de la République, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) les enjoint à mettre fin à leur mouvement de grève dès ce mardi 5 décembre 2023, en vue de faciliter la reprise des activités judiciaires relatives à l’intensification de la lutte contre la détention préventive prolongée, illégale et arbitraire dans les juridictions du pays.

Dans cette note, le MJSP dit apprécier le niveau de compréhension des Parquetiers de la République, particulièrement les Magistrats debout ayant représenté le Collectif des Magistrats Debout d’Haïti (COMADH) lors de la rencontre du jeudi 23 novembre dernier autour de la régularisation des frais idoines, privilèges indemnité accordés aux Magistrats assis.

Par ailleurs, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique dirigé par la ministre Emmelie Prophète Milcé dit compter sur la compréhension de tous et de toutes pour un système judiciaire plus approprié aux éxigences de l’heure.

Il faut souligner qu’à travers une lettre de rappel adressée à la Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Emmelie Prophète Milcé, le Collectif des Magistrats Debout d’Haïti (COMADH) avait souligné que les mesures idoines annoncées par la ministre dans une correspondance en date du 6 mars 2023, en vue de mettre fin à la discrimination qui vise les Magistrats debout ne sont pas toujours effectives plus d’un mois et demi après l’entrée en vigueur du nouveau budget. Dans cette lettre, le COMADH avait souligné que les Parquetiers observeront un arrêt de travail le lundi 20 novembre 2023 dans le but de faire respecter leurs droits.

