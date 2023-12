Le monde rend hommage à Henry Kissinger prix Nobel de la paix et figure emblématique, mort à 100 ans

​

Le monde rend hommage au prix Nobel de la paix et figure emblématique, Henry Kissinger, mort à 100 ans.

Des Etats-Unis à la France en passant par la Chine, le monde salue le départ de Henry Kissinger celui qui a façonné la diplomatie américaine, incité les israéliens à faire la paix avec l’Egypte et oeuvrer pour mettre fin à la guerre au Vietnam, action pour laquelle il a reçu le prix Nobel de la paix en 1973.

Il a reçu des hommages de son pays notamment de la part de Joe Biden. Ce dernier a écrit dans un communiqué : « Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai rencontré M. Kissinger. J’étais un jeune sénateur, et il était secrétaire d’État – il faisait un exposé sur l’état du monde. Tout au long de notre carrière, nous avons souvent été en désaccord. Et souvent avec force. Mais dès ce premier briefing, son intelligence acérée et sa profonde orientation stratégique étaient évidentes. »

Le président français a déclaré sur X: « Henry Kissinger était un géant de l’Histoire. Son siècle d’idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde. La France adresse ses condoléances au peuple américain. »

Pour le chancelier allemand Olaf Scholz le monde perd “un grand diplomate”; et pour le ministère chinois des Affaires étrangères Kissinger a à son actif des « contributions historiques ». Du coté du président russe Vladimir Poutine, ce diplomate qui était au premier plan durant la période de la guerre froide a permis à aboutir à une détente des tensions internationales et à des accords très importants entre américain et russe.

