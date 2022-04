Le monde universitaire pleure le depart du Dr Mario Alvarez

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il a ete le premier doyen elu a la Faculte de medecine et de pharmacie de 1996 a 2006. Avant son election, les doyens etaient nommes par le president de la Republique pour une duree de huit ans, sous la dictature des Duvalier. Eminent professeur de maladies infectieuses, le Dr Mario Alvarez a marque l’histoire de la medecine a plus d’un titre. Signataire des dispositions transitoires en 1997, comme le rappelle le rectorat de l’UEH, il a incarne une vision de l’universite basee sur la promotion de l’excellence. Certains se rappellent qu’il est celui qui, apres le depart de Duvalier, a permis une revalorisation des sciences de base en medecine. Tandis que beaucoup de professeurs des sciences de la sante, notamment des sciences de base, avaient laisse le pays tout au long des crises politiques qui ont suivi le depart du president Duvalier, le Dr Alvarez, specialiste en parasitologie, a accompagne de nombreux medecins desireux de se specialiser en parasitologie, microbiologie etc. en vue de combler ce vide qui menacait l’enseignement de la medecine haitienne.

Le rectorat de l’Universite d’Etat d’Haiti se souvient d’un homme de conviction et de dialogue qui a eu un passage influent et tres remarque au niveau de la plus haute instance dirigeante de l’etablissement, communement appelee “Conseil universitaire”.

<>, poursuit la note du rectorat de l’UEH.

Joint au telephone, l’actuel doyen de la Faculte de medecine et de pharmacie, le Dr Jean Claude Cadet, a rappele que le Dr Mario Alvarez, professeur agrege de parasitologie, etait le premier doyen elu de la Faculte de medecine de l’UEH. <>, a indique le Dr Cadet avant d’annoncer que le Dr Alvarez sera enterre a Grenoble en France, ce vendredi 22 avril 2022.

