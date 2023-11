Le MOPAL invite les acteurs haïtiens à trouver un accord inclusif pour résoudre la crise

​

Le Mouvman Patriyotik pou Lavi (MOPAL) invite les acteurs haïtiens à trouver un accord inclusif pour résoudre la crise.

À travers un communiqué, la structure politique MOPAL s’exprime sur la situation chaotique que traverse le pays depuis des mois, soulignant que la population haïtienne s’engouffre de plus en plus dans le chaos total marqué par l’insécurité généralisée, le kidnapping, la fuite des cerveaux et de mains d’œuvres, entre autres.

Face à la persistence de la crise en Haïti, le MOPAL croit que le moment est venu pour trouver une solution entre les acteurs haïtiens soulignant que c’est pour la première fois dans la crise, des propositions formulées par des groupes de tendances différentes présentent une telle similitude. “Le groupe Montana, Fanmi Lavalas, le Front Uni, le protocole 17 Octobre, des non alignés et le MOPAL ont tous opté pour un Exécutif bicéphale.

Faute de prescrits constitutionnels,la seule et unique option reste et demeure un accord inclusif. C’est ce qui permettra de débarrasser le pays du Premier ministre de facto, Ariel Henry, qui n’éprouve aucun respect pour les lois de ce pays, un dévoreur d’accords et cynique comme lui seul, comme l’a bien souligné, Mirlande H. Manigat dans sa note” lit-on dans le communiqué.

Toujours selon le communiqué, le MOPAL souligne que le comportement du docteur Ariel Henry et son équipe face à cette situation de crise multiforme prouve qu’ils ont échoué et cet échec a aussi été constaté par la communauté internationale et en particulier les États-Unis qui ont compris que Ariel Henry n’a pas la légitimité…

… ni la légalité nécessaires pour participer au sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques(PAPE) pour la prospérité économique, une décision qui serait prise également en raison du fait que le premier ministre Ariel Henry soit l’objet de débats tant au niveau de la presse Américaine et dans les plus prestigieuses Universités des États-Unis pour son implication dans de nombreux scandales.

Face à cette situation de crise aigue, le MOPAL lance un appel solennel aux acteurs haïtiens pour leur demander de prioriser l’intérêt collectif afin de trouver un accord inclusif pour résoudre la crise. De ce fait, le Mouvman Patriyotik pou Lavi croit que les acteurs majeurs de l’échiquier politique haïtien doivent s’asseoir autour d’une table de négociation.

