Le morceau “Apiye” de T-Ansyto vise à l’évolution du compas et de la musique haïtienne.

“Apiye”, le nouveau morceau drill-compas de T-Ansyto en collaboration avec Charlin Bato et Steves J Bryan, vise l’évolution du compas et de la musique haïtienne.

L’artiste T-Ansyto a dévoilé, le lundi 21 août, sur ses pages de réseaux sociaux la vidéo de son dernier morceau intitulé “Apiye”. Cette chanson, d’une durée de trois minutes, est une collaboration avec les artistes Charlin Bato et le rappeur Steves J Bryan. Ancien musicien du groupe Kreyòl La, il qualifie ce nouveau projet de “Drill-Compas”, disponible sur ses pages de réseaux, y compris sa chaîne YouTube. Dans un entretien accordé à Juno7, il revient sur les détails de ce projet qui est une continuité de son EP sorti le 21 mai dernier.

“Le morceau Apiye célèbre le grand retour du Trap compas. Dans ce projet, nous faisons également un mélange de drill. C’est une composition de moi en collaboration avec Charlin Bato et Steves J. C’est un morceau qui vise l’évolution du compas et de la musique haïtienne. J’aime créer un nouveau style avec le compas afin d’inciter les plus jeunes à consommer cette tendance. Au lieu du Trap compas, je pourrais même dire que c’est un drill-compas”, a expliqué T-Ansyto.

Si à première vue, cette chanson laisse penser que le sujet traité fait référence à un garçon qui est à la recherche d’une femme totale où il peut s’appuyer et qui est prête à le soutenir dans les bons et mauvais moments, T-Ansyto, dans ses déclarations, n’a pas voulu faire trop de commentaires mais a seulement laissé aux fans et aux mélomanes le soin d’apprécier et d’interpréter le morceau à leur manière. “Lorsque je réalise un projet, c’est comme un art, un tableau. Vous pouvez le traduire selon votre compréhension, chacun peut le traduire à sa façon”, a-t-il précisé.

Concernant les voix de Charlin Bato et Steves J Bryan sur cette chanson, T-Ansyto a fait savoir que le choix était facile car il aime naturellement faire des collaborations dans l’industrie musicale haïtienne et a énuméré plusieurs collaborations passées, dont celles avec Badikamal, Gio-K, J-Perry, entre autres. “J’aime collaborer avec différents artistes. C’est mon point fort”, a-t-il souligné.

Deux jours après la sortie de cette chanson, T-Ansyto s’est dit satisfait des retours, qui sont plutôt positifs, malgré quelques commentaires à propos de la vidéo interdite aux moins de 18 ans en raison des scènes jugées trop sexuelles.

Le chanteur a abordé le sujet de la vidéo qui fait sensation. Pour lui, c’est un autre concept. “Il faut qu’à un moment donné, il y ait quelqu’un qui le fasse ! Il faut qu’à un moment donné, il y ait quelqu’un qui brise les normes et le fasse”, a-t-il lancé. Il estime que la qualité de cette chanson justifie le niveau de la vidéo.

Par ailleurs, T-Ansyto croit en son rôle d’innovateur, aimant créer et apporter quelque chose de nouveau à l’industrie. C’est la raison pour laquelle il a produit cette chanson et réalisé cette vidéo qui apportent une touche nouvelle et une évolution dans le secteur. “Dans tout ce que l’on fait, il faut innover, créer et oser. Moi, j’ai osé, et je sais que d’autres personnes vont emprunter le chemin que j’ai tracé”, a-t-il déclaré.

Il convient de rappeler que cette chanson est une suite de son EP sorti le 21 mai dernier, intitulé “Enèji”. “Apiye” fait partie du deuxième EP intitulé “Limyè”, et le dernier EP, baptisé “Fòs”, sortira le 21 novembre prochain.

