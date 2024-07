Le MSPP alerte la population sur des cas présentant des signes et symptômes de la maladie du charbon à Petit-Goâve

Le MSPP a alerté la population sur des cas de maladie présentant des signes et symptômes pouvant indiquer la présence de la maladie du charbon à Petit-Goâve.

À travers une note, le Ministère de la Santé Publique et de la Population informe que le 12 juillet 2024, qu’il a été alerté sur des cas de maladie présentant des signes et symptômes pouvant indiquer la présence de la maladie du charbon dans la localité Fort Royal de la première section communale de Petit-Goâve.

La direction sanitaire de l’ouest a dressé un rapport révélant que ces cas surviennent après que plusieurs personnes ont consommé de la viande d’un animal mort subitement. Une investigation épidémiologique est en cours en vue d’identifier la source de l’infection, évaluer l’ampleur et mettre en place des mesures de prévention et de contrôle appropriées.

Face à cette situation, le Ministère de la Santé Publique et de la Population invite la population d’éviter tout contact avec des animaux morts subitement ou malades; de consulter immédiatement un professionnel de santé s’il y a la manifestation de symptômes comme des ulcères noirs et indolores sur la peau; signaler toute suspicion de cas de maladie du charbon aux autorités sanitaires locales; se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, surtout après avoir manipulé des animaux ou des produits animaux et de vacciner les animaux contre le charbon.

Le MSPP souligne qu’en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, les autorités locales et les partenaires internationaux, il a déjà mis en œuvre les premières mesures pour contenir la propagation de la maladie et assurer la sécurité sanitaire de la population, et des Officiers Sanitaires sont déployés dans la zone affectée pour surveiller et gérer les cas.

Il faut souligner qu’une rencontre de travail a été organisée entre le ministre de la santé publique et de la population, le docteur Georges Fils Brignol, la ministre des affaires étrangères, Dominique Dupuy et le représentant de l’OPS/OMS en Haïti, le docteur Oscar Barreneche, autour de l’alerte sanitaire liée à la maladie du charbon.

À lire aussi:

Le photojournaliste haïtien Clarens Siffroy sélectionné pour le renommé Eddie Adams Workshop à New-York