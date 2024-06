Le nombre de déplacés interne en Haïti s’augmente de 60% depuis mars selon l’OIM

Le nombre de déplacés interne en Haïti en raison des actes de violences s’augmente de 60% depuis mars selon l’OIM.

Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), depuis le mois de mars 2024, près de 580 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays à travers Haïti, soit une augmentation de 60%, des chiffres qui sont une conséquence directe d’années de violence croissante qui a atteint un nouveau sommet en février 2024, et de son impact humanitaire catastrophique, informe le chef de l’OIM en Haïti, Philippe Branchat.

Selon lui, la crise sans fin en Haïti pousse de plus en plus de personnes à fuir leur foyer et à tout abandonner derrière elles. “Ce n’est pas quelque chose qu’ils font à la légère. D’ailleurs, pour beaucoup d’entre eux, ce n’est pas la première fois” poursuit M. Branchat.

Plus loin, l’OIM souligne qu’outre les déplacements dans et autour de la capitale Port-au-Prince, la montée en flèche de la violence et le siège efficace imposé par les groupes armés ont poussé un nombre toujours plus grand de personnes à fuir vers les provinces voisines, ce qui a doublé le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays dans la région du Sud, passant de 116 000 à 270 000 au cours des trois derniers mois de l’année en cours.

Toutefois, l’Organisation Internationale pour les Migrations(OIM) précise que presque toutes les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont actuellement hébergées dans des communautés déjà aux prises avec des services sociaux surchargés et des infrastructures médiocres, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes quant aux tensions susceptibles de déclencher de nouvelles violences.

En outre, elle réaffirme son engagement à continuer de surveiller et de répondre aux besoins des communautés déplacées et affectées, en travaillant en collaboration avec ses partenaires et les autorités locales pour fournir une aide humanitaire et un soutien à des solutions durables, tout en soulignant que depuis fin février, elle a fourni près de 5 millions de litres d’eau potable à quelque 25 000 personnes et a réhabilité 22 pompes manuelles à eau.

