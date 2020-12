Le nombre de personnes décédées du Covid-19 en Espagne entre mars et mai a dépassé les 45.000, soit environ 18.000 de plus que le bilan officiel fourni par les autorités, selon un rapport de l’Institut national de la Statistique (INE) publié jeudi. L’INE précise que ce total de 45.684 décès regroupe à la fois ceux pour lesquels le virus avait été identifié de manière certaine comme étant la cause (32.652) et ceux pour lesquels le Covid-19 est soupçonné d’en être à l’origine en ra…