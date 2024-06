Le nouveau titulaire du MENFP salue les efforts de Nesmy Manigat et assure qu’il s’appuiera sur ceux-ci pour renforcer le système

Le professeur Antoine Augustin prend officiellement les rênes du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

Lors de la cérémonie d’installation tenue le mercredi 12 juin 2024, le professeur Antoine Augustin a été officiellement investi en tant que ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. La cérémonie, présidée par Maître Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a mis en lumière les défis et les priorités du nouveau ministre. Le nouveau ministre exprime sa reconnaissance pour les efforts de Nesmy Manigat et assure qu’il s’appuiera sur ceux-ci pour renforcer le système éducatif.

Le ministre a annoncé des discussions imminentes avec les cadres du ministère, les syndicats enseignants et les associations de directeurs d’écoles pour identifier et corriger les lacunes selon la feuille de route du gouvernement. Il a également salué les initiatives de son prédécesseur, le ministre Nesmy Manigat, notamment pour la digitalisation des inscriptions et résultats des examens officiels.

Antoine Augustin, fort de 46 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, a exprimé sa gratitude envers le Conseil présidentiel et le Premier ministre Garry Conille pour la confiance placée en lui. Il a souligné son engagement et son humilité, promettant de mettre toute son expérience au service du ministère.

Le professeur Augustin a affirmé sa volonté de collaborer avec les différents acteurs du secteur éducatif, y compris les directeurs d’écoles et le secteur universitaire, pour assurer la durabilité du système éducatif.

Dans son discours, Maître Hercule a souligné les compétences et l’expérience du professeur Augustin, affirmant qu’il est un “technicien à sa place”. Le nouveau ministre de l’Éducation nationale devra notamment s’atteler à la réinstallation des écoles dans leurs locaux historiques, perturbés par la violence. Le ministère de la Justice a promis son soutien pour assurer la sécurité nécessaire à cette réinstallation.

La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires sociales Georges Wilbert Franck, le ministre de l’Agriculture Vernet Joseph, et les directeur général, Jean Ronald Joseph.

Le Bureau de communication du MENFP a indiqué que le ministre Augustin prévoit de prendre des mesures concrètes pour résoudre les divers problèmes du secteur éducatif, en s’appuyant sur une série de discussions et en accord avec la feuille de route du gouvernement.

Antoine Augustin assume également les fonctions de ministre de la Culture et de la Communication.

