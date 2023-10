Le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti s’est entretenu avec le Premier ministre Ariel Henry

​

Le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, André François Giroux s’est entretenu avec le Premier ministre Ariel Henry

Le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, André François Giroux a eu son premier entretien avec le Premier ministre Ariel Henry ce jeudi 12 octobre 2023 à la Résidence officielle du Premier Ministre à Musseau.

Selon les informations communiquées par la Primature, lors de cet entretien, les échanges ont porté sur la coopération haïtiano-canadienne, ainsi que sur la volonté du Canada de continuer à apporter son soutien à la Police Nationale d’Haïti dans ses efforts de rétablir la sécurité dans le pays.

L’ambassade du Canada en Haïti de son côté a annoncé sur son compte X, que lors de cet entretien, son ambassadeur et le Premier ministre haïtien ont passé en revue les liens solides qui unissent les deux pays et ils ont discuté des grandes questions du jour, ainsi que du sommet des dirigeants Canada-CARICOM qui aura lieu du 17 au 19 octobre 2023 au Canada.

Ce sommet sera coprésidé par le premier ministre Canadien, Justin Trudeau et le premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, actuel président de la CARICOM autour du thème “des partenariats stratégiques pour un avenir résilient”. Justin Trudeau et les dirigeants des 20 pays membres de la CARICOM auront à discuter sur les efforts visant à bâtir des économies inclusives et durables, de leur lutte contre les changements climatiques et les effets dans les Caraïbes.

André François Giroux a été nommé nouvel ambassadeur du Canada en Haïti le lundi 18 octobre 2023. Il a remplacé l’ambassadeur Sébastien Carrière. Lors de l’annonce de sa nomination, la ministre des affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly avait souligné que le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans la réponse à la crise politique, humanitaire et de la sécurité en Haïti, en coordonnant l’aide à la sécurité internationale, en mettant en œuvre des sanctions ciblées et en fournissant une aide humanitaire et au développement pour répondre aux besoins urgents du peuple haïtien.

