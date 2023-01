Le Nouvelliste propose de nouveaux portraits de femmes avec Winnie Hugot Gabriel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans le sillon des portraits de femmes publi?s entre 2015 et 2018 en une du journal gr?ce au soutien de ONU Femmes en Ha?ti et rassembl?s dans l’ouvrage ? succ?s <>, cette nouvelle rubrique mettra sous les feux des projecteurs le parcours de femmes, ha?tiennes ou ?trang?res, qui ont pris leur destin en main et qui par leur travail marquent leur passage.

<>, a d?clar? Frantz Duval, r?dacteur en chef du Nouvelliste qui avait d?j? choisi Winnie Hugot Gabriel en 2015

Le Nouvelliste croit qu’alors que tous les indicateurs r?v?lent que les femmes sont minoritaires ou quasiment absentes des grands espaces d?cisionnels, il importe de c?l?brer le parcours de celles qui tentent ou qui ont r?ussi ? briser les plafonds de verre et susciter la r?flexion et le d?bat sur l’autonomisation sociale, culturelle, ?conomique et politique des femmes et la construction d’une soci?t? plus juste pour toutes.

<> assure Winnie Hugot Gabriel trop heureuse de se lancer ? nouveau dans ce projet.

Ainsi, ? travers cette nouvelle s?rie de portraits, vous allez d?couvrir certaines femmes, mieux conna?tre d’autres, apprendre ce que vous ignorez d’elles ou simplement dire wow. Nous allons essayer de comprendre, ? travers cette palette de personnalit?s, les parcours, les ambitions, les accomplissements et les occasions manqu?es de celles qui sont trop souvent per?ues comme m?re, ?pouse ou soeurs de. Comment font-elles pour concilier leurs responsabilit?s et la bataille de leur inscription dans l’?lite de leur profession ou de leur pays ? Comment ?tre femme et leader ? Comment ne pas perdre son ?me en cherchant ? atteindre des sommets que la soci?t? ha?tienne r?serve aux hommes ? Comment mais aussi pourquoi sortir de leur zone de confort, des places traditionnelles auxquelles la soci?t? veut souvent les cantonner? Comment saisir ou forger les opportunit?s, construire des r?seaux, comment r?ussir en Ha?ti ?

Le public est ? nouveau invit? ? repartir ? l’aventure avec nous. Cette fois, il peut aussi faire entendre sa voix en envoyant des propositions de noms de femmes accompagn?es d’une notice biographique ? l’adresse ?lectronique : [email protected] ou via les comptes de Ticket et du Nouvelliste sur les r?seaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).