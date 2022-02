Le <> officiellement lance

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est officiel! Le <> est lance. Cette distinction litteraire a ete concue pour recompenser chaque annee l’oeuvre d’une ecrivain.ne, pour ces qualites litteraires et pour perpetuer la memoire de cet homme qui mena une belle carriere d’ecrivain, de neurologue specialiste des troubles du langage, et de linguiste.

Pour participer a ce concours, des reglements s’imposent. Toute personne de nationalite haitienne et residant en Haiti est admise a concourir des lors qu’elle soumet au concours un recueil inedit et libre de droits. Les textes doivent etre rediges en langue francaise. Les textes presentes doivent comporter un maximum de 80 pages. Le nombre de caracteres doit etre mentionne a la fin du texte soumis en format Word (sous Word, aller dans Outils, puis Statistiques et Caracteres espaces compris), avec Police de



caracteres Times New Roman, taille 12, interligne 2, logiciel Word 2000 ou version plus recente).

Ce n’est pas fini! Les candidat-e-s doivent adresser au comite du concours (adresse en bas de page)



un dossier comprenant : a. La fiche d’inscription presente en derniere page dument completee et dactylographiee. Nous vous recommandons la plus grande vigilance quant aux informations de cette fiche et, notamment, a votre adresse mail car c’est par ce biais-la que nous communiquerons avec vous b. un exemplaire du recueil, pagine, envoye sous forme numerique au Comite. Une breve notice biographique qui publiee avec le recueil. Le Comite du concours accusera reception du recueil et sera le garant de l’anonymat des copies. Les dossiers incomplets et/ou non conformes aux modalites decrites ci-dessus seront refuses.

Jean Metellus est ne a Jacmel le 30 avril 1937. Il fit ses etudes de medecine en France et mourut a Paris le 14 janvier 2014. Reconnu comme l’un des ecrivains les plus feconds de sa generation, Jean Metellus fut poete, romancier, dramaturge et essayiste.

<< Le Prix litteraire Jean Metellus est une creation de l'Association des Amis de Jean Metellus (AAJM) qui gere son patrimoine litteraire et l'Association franco haitienne d'echanges et de solidarite (AFHES) presidee par le docteur Jonas Jolivert, ''ecrivain lui aussi a ses heures perdues''.

<>.