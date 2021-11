Le Palais national, symbole supreme de quel pouvoir?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis l’assassinat du president Jovenel Moise, le Palais national se trouve au centre d’une bataille pour savoir qui doit le controler.







Toutes les tentatives du Premier ministre Ariel Henry pour y acceder depuis le mois de juillet se sont heurtees au refus sans equivoque du secretaire general Lyonel Valbrun, erige en gardien du temple.







Jusqu’a ce jeudi, le Palais etait une chasse gardee. En attente du prochain president ? Pour respecter la memoire de l’ancien ? Personne ne peut le dire.

La premiere decision du Conseil des ministres du deuxieme gouvernement d’Ariel Henry a ete de remplacer le secretaire general en poste au Palais national. Ce dernier, la nouvelle sitot eventee, a transmis une lettre au Premier ministre Ariel Henry se referant a des <>.

Il aurait ajoute <> que cela n’aurait pas surpris, tant sa determination dans ce dossier est connue de tous. Le conditionnel qu’il a utilise dans sa lettre laisse pantois et renseigne sur les pratiques pas tres orthodoxes de nos politiques.







Ce jeudi, on a craint un instant qu’une crise ne vienne s’ajouter a celles deja nombreuses et souvent inenarrables que nous vivons.







Erreur de casting ? Usurpation de titre ? Refus d’obtemperer ? Abus de pouvoirs ? Chacun peut essayer de trouver les raisons du raidissement du secretaire general et celles de la fuite en avant du premier ministre.

Pendant de longues heures, il a ete impossible pour les invites d’acceder au Palais national et le gouvernement cherchait le moyen de contourner le refus du fonctionnaire qu’il venait de demettre.







Le pouvoir est affaire de symbole. Et le Palais national en est un. Sans conteste. Le controler en ce mois de novembre 2021 ne permet pas de peser sur grand-chose si le reste de l’administration vous echappe, mais le symbole n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction.

Pour certains, le Palais, ou du moins le site — de l’edifice du Palais national il ne reste rien depuis le seisme de 2010 — donne le pouvoir sur une garnison. Les unites chargees de la securite presidentielle y ont leur base. Mais ces unites ont perdu de leur panache, et c’est peu dire, apres l’assassinat, chez lui, de Jovenel Moise.

L’explication encore plausible pour justifier une bataille pour le Palais est le budget alloue a la presidence. Des millions par centaines sont a la disposition du Palais national alors qu’il n’y a plus de president en fonction.

Prendre le palais c’est prendre la caisse, les troupes et le symbole.

Quatre mois apres son intronisation, usant de patience comme pour le reste, calmement, Ariel Henry a mis la main sur un nouveau bastion, sur un noeud, sur un levier autre de pouvoir.