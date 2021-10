Le Panama, le Costa Rica et la Republique dominicaine demandent aux Etats-Unis de freiner la migration haitienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les presidents du Panama, du Costa Rica et de la Republique dominicaine ont appele mercredi les Etats-Unis d’Amerique a prendre des <> pour freiner la migration des Haitiens a travers l’Amerique latine en direction de la frontiere americaine.

<>, ont appele les trois chefs d’Etat preoccupes par les risques auxquels sont exposees ces personnes migrants.

Reunis dans le cadre de l’Alliance pour le developpement en democratie, a Panama City, le 20 octobre 2021, les presidents Carlos Alvarado du Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen du Panama et Luis Abinader Corona de la Republique dominicaine, ont fait de leur preoccupation quant a l’augmentation des flux migratoires irreguliers, sans precedent dans les trois pays.

<>, peut-on lire dans la declaration commune publiee a l’issue de la rencontre.

Le president panameen Laurentino Cortizo a declare que le mouvement d’un grand nombre d’Haitiens a travers l’Amerique centrale est un <>.

<>, a-t-il declare, en marge de sa rencontre avec ses homologues costaricain et dominicain, Carlos Alvarado et Luis Abinader, respectivement, a Panama City.

Les trois dirigeants ont insiste sur la necessite d’impliquer les Etats-Unis et les Nations Unies dans le deploiement d’investissement en Haiti, en particulier dans les infrastructures publiques, qui pourrait generer des emplois et stimuler le developpement economique dans un pays en proie a la pauvrete, la violence et les crises institutionnelles.

<>, a declare Carlos Alvarado.

<>, poursuit la declaration commune dans laquelle les trois dirigeants proposent a la communaute internationale, avec la participation des autorites haitiennes, une serie d’actions urgentes visant particulierement la creation d’emplois.

Parmi ces actions pour lesquelles l’implication immediate de la communaute internationale est sollicitee a la fois pour leur elaboration et leur execution, on peut citer : le desarmement et le renforcement de la securite, en prelude a la tenue d’elections libres et transparentes ; un plan global de developpement et de construction d’infrastructures publiques generatrices d’emplois massifs et ameliorant la qualite de vie de la population haitienne ; le financement d’un programme communautaire pour recuperer les bassins versants, reboiser et restaurer les ecosystemes, entre autres.

La semaine derniere, la sous-secretaire americaine a la securite civile et aux droits de l’homme, Uzra Zeya, s’est rendue en Haiti et au Panama, ou elle a un lance appel pour endiguer le flux de migrants a travers la frontiere de la jungle du Darien entre le Panama et la Colombie, qui est devenue un couloir de migration.

Selon les chiffres officiels panameens, plus de 107 000 personnes ont traverse le Darien Gap en 2021 pour rejoindre l’Amerique centrale en route vers les Etats-Unis.

C’est presque autant que les six annees precedentes. En effet, les autorites panameennes estiment que 150 000 migrants empruntent chaque annee cette route dangereuse, ou les groupes criminels sevissent.