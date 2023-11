​

Le pape François a déjeuné avec un groupe de femmes transgenres à l’auditorium du Vatican lors de la journée mondiale des pauvres.

Le pape François, représentant de l’église catholique, a déjeuné dimanche dernier en présence d’ un peu plus de 1 200 pauvres et une quarantaine de femmes transgenres dont certaines exerçant le métier de prostituée , à l’auditorium du Vatican. A l’occasion de la journée mondiale des pauvres le Vatican à proposer un déjeuné composé de cannellonis fourrés aux épinards, de boulettes de viande dans une sauce tomate-basilic et purée de chou-fleur, et tiramisu aux petits fours en dessert.

L’objectif de ce partage témoigne de la conviction du pape François selon laquelle les plus marginalisés doivent être traités avec la plus grande dignité. “Avant, l’église nous était fermée. Ils ne nous considéraient pas comme des personnes normales, ils nous considéraient comme le diable », a déclaré Andrea Paola Torres Lopez, une femme transgenre colombienne connue sous le nom de Consuelo.

Avant de quitter ses convives , le Pape a béni et remercié tous ceux qui ont aidé à organiser et à servir le déjeuner dans une atmosphère joyeuse et festive sans oublier les membres qui ont apporté un soutien matériel, , a rapporté Vatican News, quotidien spécialisé couvrant les activités du Vatican.

D’après AP News, ces femmes se rendent désormais chaque mois à l’audience générale du mercredi de François, où elles bénéficient de places VIP. Chaque jour, ils reçoivent des médicaments, de l’argent liquide et du shampoing. Lorsque le COVID-19 a frappé, le Vatican les a transportés en bus dans son établissement de santé afin qu’ils puissent être vaccinés avant la plupart des Italiens.

La dernière initiative de François remonte à un protocole signé par le bureau de doctrine du Vatican affirmant que, dans certaines circonstances, les personnes transgenres peuvent être baptisées et servir de parrains et de témoins lors de mariages. Cela fait suite à une autre déclaration récente du pape lui-même, suggérant que les couples de même sexe pourraient recevoir les bénédictions de l’Église .

Notons qu’une femme trans ou femme transgenre est une personne dont l’identité de genre est féminine, alors que le genre qui lui a été assigné à la naissance sur la base de l’apparence de son sexe est masculin.

