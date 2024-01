Le Pape François appelle à la libération d’un groupe d’otages dont six religieuses enlevées à Port-au-Prince.

​

Le Pape François appelle à la libération des 6 religieuses enlevées à Port-au-Prince

À l’issue de l’Angélus de ce dimanche 21 janvier 2024, le Pape François, représentant de l’Église catholique, a appelé à la libération des huit otages dont six religieuses de la Congrégation Sainte-Anne enlevées dans la matinée du vendredi 19 janvier 2024 au centre-ville de Port-au-Prince. Des hommes armés ont pris possession du bus qui transportait les religieuses.

“J’ai appris avec tristesse la nouvelle de l’enlèvement, en Haïti, d’un groupe de personnes, dont six religieuses. En demandant de tout cœur leur libération, je prie pour l’harmonie sociale dans le pays et j’appelle tout le monde à mettre fin à la violence, qui cause tant de souffrances à cette chère population”, a déclaré le Pape François.

Par ailleurs, un communiqué de la Conférence haïtienne des religieux et religieuses signé par Mgr Pierre-André Dumas, a dénoncé ce cas d’enlèvement. “Nous condamnons avec vigueur et fermeté cet ultime acte odieux et barbare qui ne respecte même pas la dignité de ces femmes consacrées qui se donnent à cœur joie complètement à Dieu pour éduquer et former les jeunes, les plus pauvres et les vulnérables de notre société”, a déclaré l’évêque d’Anse-à-Veau et de Miragoâne.

L’évêque invite toute la société haïtienne à se donner la main pour former un vrai faisceau de solidarité autour de tous les séquestrés du pays afin d’obtenir leur libération et de leur octroyer un retour rapide sain et sauf dans leurs familles et dans leurs communautés.

Rappelons que les 6 religieuses de la congrégation des sœurs de Sainte-Anne ont été enlevées avec les autres occupants du véhicule dont le chauffeur. Ils se rendaient à l’université, le véhicule a été stoppé par des hommes armés qui sont montés dans le minibus prenant tous les passagers en otage.

