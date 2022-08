Le pape Fran?ois craint un gouffre de d?sespoir en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Chaque jour, Ha?ti poursuit sa descente aux enfers. M?me le crime le plus odieux devient monnaie courante dans le pays. Les gangs arm?s qui contr?lent en tout ou en partie toutes les communes de la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince imposent leur volont?. Les institutions sont ? genoux et le gouvernement n’existe que de nom. Interrog? lors d’une visite au Canada ? la fin du mois de juillet par un j?suite ha?tien sur la situation en Ha?ti, le pape Fran?ois n’a pas cach? ses inqui?tudes.

<>, s’est inqui?t? le pape Fran?ois le 29 juillet dernier, lors d’une visite au Canada. Le Saint-P?re et chef de l’?tat du Vatican qui souligne qu’il est au courant de la r?alit? en Ha?ti, promet pri?res et p?nitence pour le pays min? par l’instabilit? politique et la prolif?ration des gangs arm?s.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.