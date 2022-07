Le pari pris de garder le volley-ball en vie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste: Comment est-ce que vous gardez le volley-ball en vie ?

Margareth Graham: Nous venons de passer trois ann?es extr?mement difficiles, toutes disciplines sportives confondues. Apr?s deux ans d’h?sitation, pris entre pays “lock”, la pand?mie de la Covid-19, la d?gradation ? vue d’oeil de l’environnement s?curitaire, rendant les ?changes intra-zones et inter-zones quasi-impossibles, il a fallu faire montre de cr?ativit? et nous adapter. Comment? En d?cidant, au niveau f?d?ral, de travailler de mani?re rapproch?e avec les poches et zones qui n’avaient jamais arr?t? leurs activit?s (championnats scolaires et de clubs). Ceci dit, pour permettre ? ces zones d’offrir ? leurs jeunes l’opportunit? de faire valoir leurs talents et, gardant dans le viseur les tournois d’?t? et d’automne 2022 projet?s par la Conf?d?ration Carib?enne de Volley (CAZOVA), la FHVB organisa, en parfaite collaboration avec les responsables de zones, un tournoi de jeunes (?g?s entre 9 et 21 ans), ? Plaine-du-Nord en d?cembre 2021 ( 386 jeunes athl?tes y ont pris part) et un tournoi similaire en avril 2022 ? La Jeune-Pignon (532 jeunes). Cette d?cision nous a ?t? salutaire et nous a valu, ? notre avis, ce titre de champion de la Cara?be dans la cat?gorie U-21-Gar?ons. Deux autres tournois de jeunes auront lieu au Cap-Haitien et ? Petit-Go?ve durant ce mois d’ao?t.

Donc, ? d?faut de tournois ? l’?chelle nationale, nous les organisons maintenant au niveau r?gional et ?a marche.

La r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince demeure le no-man’s-land en mati?re sportive et il n’y a pas grand chose qui s’y passe.

LN: Avec quel appui?

MG: D’institutions priv?es et ?tatiques, et gr?ce ? cet ?lan de solidarit? de beaucoup de femmes et d’hommes qui n’ont pas h?sit? ? contribuer, parce qu’ils auront compris l’importance et les retomb?es positives d’une bonne et saine pratique sportive dans la vie d’un.e jeune, d’une communaut? et d’une nation.

LN: Quid des ?quipes et des comp?titions ?

MG: Notre regard est forc?ment tourn? vers la Province, la r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince ne pouvant offrir ? nos jeunes athl?tes, ? leurs parents et aux dirigeants cette qui?tude d’esprit propice et n?cessaire ? de bonnes pratiques et comp?titions sportives saines. Les Ligues du Cap-Ha?tien, de Port-Margot, de Ouanaminthe, du Plateau Central, de Petit-Go?ve, des Cayes tiennent r?guli?rement leurs championnats scolaires et de clubs, les derniers en date pour la saison 2022, ayant pris fin en mai.

LN: Qu’est-ce qu’il faut savoir de cette campagne victorieuse ? Trinidad?

MG: Elle est n?e, avant toutes choses, de cette volont? de retourner sur les terrains de comp?titions de volley de la Cara?be; ensuite, de l’organisation de tournois r?gionaux de jeunes, comme mentionn? plus haut, qui ont permis de confirmer des talents et d’en d?tecter de nouveaux; enfin, de la mise sur pied d’un camp d’entrainement de cinq semaines sur le campus de l’Universit? Ca?man ? La Jeune-Pignon. Loin de Port-au-Prince. En sus des s?ances d’entrainement, des matchs de pr?paration ont ?t? disput?es avec des ?quipes tir?es de nos s?lections U-23 et Senior.

Une fois sur place ? Trinidad, apr?s les h?sitations qui viennent avec une toute premi?re sortie internationale, nos joueurs, respectant ? la lettre les consignes de leurs entraineurs, ont vite compris qu’ils fallaient qu’ils s’y mettent ? fond, que chaque point ?tait important, que c’?tait du s?rieux et que les enjeux l’?taient aussi.

En effet, ce titre de champions les qualifie pour le tournoi des moins de 21 ans (enfants n?s apr?s le 1er Janvier 2003, donc ?g?s vraiment de 19 ans et moins) de la Conf?d?ration R?gionale Nord Centre Am?rique et Cara?bes de Volleyball (NORCECA) o? nous allons nous retrouver, en toute humilit?, dans la “cour des grands”, face, entre autres, aux USA, ? Cuba, au Canada et ? la R?publique dominicaine (10e au classement mondial f?minin). Cette sortie a ?t?, ? bien des points de vue, b?n?fique pour nos jeunes.

LN: Avec quels moyens et quel support la f?d?ration est-elle parvenue ? faire ?a ?

MG: Avec le support d’institutions priv?es et ?tatiques ainsi que la contribution d’anciens volleyeurs et volleyeuses, de pratiquants actuels, de sympathisants, de monsieur et de madame tout le monde. Il a fallu que tout ce monde croie en la force de ce r?ve port? par nos jeunes, celui d’?tre les dignes et valeureux repr?sentants du volley haitien dans la Cara?be et contribue ? faire de ce r?ve une r?alit?. Notre budget n’est pas encore boucl?.

LN: Quid des m?dailles individuelles ?

L’?quipe ha?tienne, outre le troph?e de champions, a aussi ?t? l’heureuse b?n?ficiaire de trois distinctions individuelles:

Meilleur joueur du tournoi – Estakend Beauvoir, 19 ans, joueur de l’Association Sportive Tigresses-Tigers, originellement des Cayes.

Meilleur marqueur – encore Estakend Beauvoir

Meilleur contreur – Dieulengy Relis, 17 ans, capitaine de l’?quipe, joueur de Piranha de Petit-Go?ve.

LN: Qui sont ces athl?tes ?

MG: Cette formation est une vraie s?lection nationale, compos?e de joueurs issus, en plus des deux cit?s plus haut, de Plaine-du-Nord, du Cap-Ha?tien, de Ouanaminthe, de La Jeune-Pignon, de Hinche et de Port-au-Prince. Ag?s entre 16 et 19 ans.

LN: Quels sont les besoins et vos ambitions pour le volley-ball en Ha?ti ?

MG: Nos besoins sont d’abord ceux du secteur sportif, dans son ensemble: une prise en charge s?rieuse de la chose sportive ha?tienne et ce s?rieux se traduirait par la refonte et la mise en application, stricte et rigoureuse, d’une politique publique sportive et d’un cadre l?gal s’y rattachant. Ce s?rieux se traduirait aussi par une red?finition de la mission, du r?le et des responsabilit?s du Minist?re de la Jeunesse et des Sports qui, aujourd’hui, n’a ni impact, ni pr?sence dans la vie des f?d?rations et associations sportives et qui ne comprend pas qu’elle ne doit son existence qu’? ces derni?res. Ce s?rieux se traduirait enfin par une ?tat central qui aura compris que le sport peut aider ? changer la dynamique sociale de notre pays ainsi que l’image projet?e par Ha?ti dans le monde et qu’il aurait tout ? gagner en s’investissant et en investissant dans le sport. Il n’existe pas de g?n?ration spontan?e. Un cahier des charges, adress? au MJSAC par l’ensemble des f?d?rations et associations sportives locales, mis ? jour r?guli?rement, languit depuis de longues ann?es dans les tiroirs du Minist?re.

Ceci dit, nos besoins cuisants, propres ? la FHVB, sont en infrastructures sportives: des mini-gymnases, couverts, avec planchers synth?tiques, pouvant accueillir entre 1,500 et 2,000 personnes assises et localis?s dans les communes de Delmas, P?tion-Ville, Port-au-Prince, Tabarre, Les Cayes, Mirago?ne, Petit-Go?ve, St Marc, Gona?ves, Hinche, La Jeune-Pignon, Plaine-du-Nord, Port-Margot.

Propos recueillis par Roberson Alphonse