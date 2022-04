Le Parlement cambriole deux fois en une semaine…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pompe a eau, televiseurs, trois fusils de calibre 12, tels sont les objets voles au Parlement au cours de deux cambriolages en une semaine. Alors qu’une enquete etait en cours pour le premier cambriolage, des individus non identifies ont penetre l’espace et ont vole des televiseurs, trois fusils de calibre 12. Deux parmi ces fusils sont defectueux, a precise Joseph Lambert, soulignant que plus de six televiseurs dans differents bureaux des senateurs ont ete emportes.

Le president du tiers du Senat a souligne que le site du Parlement est gere a la fois par le Senat et la Chambre des deputes avec un corps de police parlementaire administre par les deux chambres. <>, a explique Joseph Lambert.

Le premier cambriolage au cours duquel une pompe a eau et des televiseurs ont ete voles au Salon diplomatique a eu lieu dans un espace securise par le corps de police parlementaire de la Chambre des deputes, a souligne Joseph Lambert.

Les premiers responsables sont les agents de securite du Parlement en poste le jour du cambriolage, a affirme le president du tiers du Senat. Il y avait neuf agents sur place lors du premier vol et neuf agents lors du second. <>, a annonce l’elu du Sud-Est.

<>, a avance Joseph Lambert.