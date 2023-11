Le Parlement kényan approuve le déploiement de 1000 policiers en Haïti

​

Le Parlement kényan a approuvé ce jeudi 16 novembre, le déploiement de 1000 policiers en Haïti.

Ce jeudi 16 novembre 2023, le Parlement kényan a approuvé à l’unanimité le déploiement de 1000 policiers kényans en Haïti, dans le cadre du déploiement d’une force multinationale en Haïti qui sera dirigée par le Kenya. Une force qui aura pour mission de travailler avec la Police Nationale d’Haïti en vue de faciliter um climat de sécurité dans le pays.

Après avoir demandé aux élus de se prononcer à voix haute, la vice-présidente du parlement Gladys Boos Shollei a déclaré que “les oui l’emportent”. Toutefois, ce déploiement reste suspendu par la Haute cour de Nairobi après une ordonnance conservatoire de la juge Chacha Mwita, le lundi 9 octobre 2023, qui doit encore examiner un recours déposé par un opposant qui avait argué que cette mission est inconstitutionnelle.

Entre temps, une pétition a été déposée le 6 octobre 2023 en vue de contester la légalité de cette décision visant à envoyer des policiers em Haïti. Une pétition qui a été déposée par Third Way Alliance et Miruru Waweru, dans laquelle les deux parties ont poursuivi le secrétaire du Cabinet de l’Intérieur Kithure Kindiki, le président de l’Assemblée nationale Moses Wetang’ula et quatre autres personnes.

Le gouvernement kényan de son côté, essuie de vives critiques pour son choix d’envoyer des policiers en Haïti, pays où l’insécurité bat son plein. Des Organisations non gouvernementales, de défense des droits humains soulignent que la police kényane a l’habitude de recourir à la force, parfois létale, contre des civils, ce qui constitue un risque majeur dans un pays où de précédentes interventions étrangères ont été marquées par des violations des droits humains.

Le déploiement d’une force multinationale en Haïti a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies le lundi 2 octobre 2023, un an après que les autorités haïtiennes ont demandé de l’aide pour combattre les gans violents qui ont pris le quasi-contrôle de la capitale, Port-au-Prince.

