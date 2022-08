Le parquet accorde <> au p?re Frantz Cole pour se pr?senter ? la DCPJ

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans deux correspondances adress?es au directeur central de la police judiciaire, le commissaire du gouvernement accorde une d?l?gation de comp?tence ? la police nationale pour saisir Interpol en vue d’appr?hender les nomm?s Franklin Batista et Lindor R?my pour leur implication pr?sum?e dans le dossier de la cargaison d’armes et de munitions saisie ? la douane de Port-au-Prince.

Il faut rappeler que l’inventaire partiel, le jeudi 14 juillet 2022, de la fouille d’un conteneur arriv? au port de Port-au-Prince au nom de l’?glise ?piscopale a permis de saisir 18 armes automatiques, dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil de calibre 12, six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres.

Qu’est-ce qu’on reproche exactement au p?re Frantz Cole ? R?pondant ? cette question directe du journal Le Nouvelliste, Me Jacques Lafontant a soulign? que le pr?lat est un haut responsable et membre du comit? ex?cutif de l’?glise ?piscopale d’Ha?ti dont le nom figure dans le manifeste du conteneur renfermant des armes et des munitions d?couvertes ? la douane de Port-au-Prince en juillet dernier. <>, a-t-il fait savoir.

<>, estime le chef du parquet de Port-au-Prince. Selon les explications de Me Jacques Lafontant, le responsable de l’?glise ?piscopale d’Ha?ti a boud?, le vendredi 12 ao?t 2022, une deuxi?me invitation de la Direction centrale de la police judiciaire qui voulait l’auditionner sur les conteneurs d’armes et de munitions arriv?es au nom de l’?glise ?piscopale le 14 juillet dernier.

Pour une deuxi?me fois, le p?re Frantz Cole, l’un des responsables de l’?glise ?piscopale d’Ha?ti n’a pas r?pondu, le vendredi 12 ao?t 2022, ? l’invitation de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Les enqu?teurs de la DCPJ souhaitent auditionner le pr?lat dans le cadre de l’enqu?te sur les conteneurs dans lesquels se trouvaient des armes et des munitions d?couverts ? la douane de Port-au-Prince. Le chef du parquet de la capitale, Me Jacques Lafontant, le somme de se pr?senter ? la DCPJ dans moins de vingt-heures, sinon le p?re Frantz Cole <>

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.