Le parquet de Port-au-Prince et une dizaine de cabinets d’instruction cambrioles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En toute quietude et en toute impunite, des individus cambriolent regulierement le palais de justice loge au Bicentenaire. Ce nouveau cambriolage au tribunal de premiere instance de Port-au-Prince intervient vingt-quatre heures apres que le directeur general de la Police nationale, Frantz Elbe, a presente a la presse des armes a feu et de l’argent saisis au cours des differentes operations des forces de l’ordre. Selon Frantz Elbe, 234 armes a feu, 25 kilos de cocaine et 658 kilos de marijuana, 78 520 dollars americains et 34 220 575 gourdes ( trente-quatre millions deux cent vingt mille cinq cent soixante-quinze), entre autres, ont ete saisis.

Interroge pour savoir si les autorites policieres avaient envoye au parquet de Port-au-Prince ces pieces a conviction et corps du delit, le commissaire du gouvernement a tente de rassurer les esprits. Me Jacques Lafontant a fait savoir que ces objets saisis ne se trouvaient pas au parquet au moment du cambriolage tout en soulignant que son bureau n’a pas ete cambriole, cette fois.

<>, a assure Me Jacques Lafontant dans une interview telephonique accordee mercredi au journal.

Selon le chef du parquet, les voleurs ont bu sur place des caisses de biere entreposees au palais de justice, emporte des refrigerateurs mis a la disposition des juges et des commissaires du gouvernement ainsi que des telephones portables qui se trouvaient dans certains dossiers. Toutefois Me Lafontant a dit attendre l’inventaire pour avoir une idee plus detaillee sur les objets voles.

Cependant, pour le president de l’Association des greffiers, Me Aine Martin, le palais de justice a subi dans la nuit du mardi 10 mai un important cambriolage. <>, a-t-il fait savoir au journal.

Le secretariat du greffe central, les greffes 1 et 2 du parquet de Port-au-Prince ont aussi ete cambrioles, a-t-il ajoute. <>, a enumere Me Aine Martin.

Selon les constats du president de l’Association des greffiers, un peu partout au palais de justice, les voleurs ont tout saccage, melangeant ainsi un ensemble de dossiers. S’il n’etait pas encore en mesure de dire avec precision les objets voles pendant le cambriolage, Me Martin a souligne que les voleurs ont cible des cabinets d’instruction bien specifiques.

Me Aine Martin critique les autorites qui n’ont rien fait pour proteger le palais de justice en depit du fait qu’il est de plus en plus facile pour des individus de cambrioler le tribunal de premiere instance de Port-au-Prince.

S’agissant des agents qui securisent generalement le palais de justice, le chef du parquet a souligne que : <>.