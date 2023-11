Le parti En Avant fixe sa position sur l’impasse politique

​

​

Dans une note datée du 18 novembre 2023, et authentifié par la signature de son coordonateur national Jerry Tardieu, En Avant fixe sa position sur l’impasse politique et offre des pistes pour sortir de la crise. En cette date historique qui commémore le 220ième anniversaire de la bataille de Vertières, le parti invite à nouveau les forces politiques et celles de la société civile organisée à s’inspirer du sacrifice des pères fondateurs pour trouver un compromis politique capable de restaurer la confiance et ramener le pays à l’ordre constitutionnel. La rédaction de Juno 7 publie en intégralité la position exprimée par En Avant.

