Le parti Fusion condamne les propos de Jean-Charles Mo?se qui appelle ? cibler les r?sidences des officiels du gouvernement

Le parti Fusion des sociaux d?mocrates ha?tiens a publi? ce mercredi un communiqu? condamnant “?nergiquement” les derniers propos de l’ancien s?nateur Jean-Charles Mo?se qui appelle ses partisans ? cibler les r?sidences des ministres. Ledit communiqu?, qui porte la signature d’Edmonde Supplice Beauzile, soutient que les propos de l’ancien maire de Milot sont <>. << Le parti Fusion condamne ?nergiquement les d?clarations agressives et irresponsables du repr?sentant de la plateforme politique <>, Mo?se Jean-Charles, invitant des individus ? attenter ? la vie des officiels du gouvernement ha?tien et leurs familles dans leur r?sidence respective. Ces d?clarations incendiaires prononc?es lors d’une conf?rence de presse dat?e du 17 octobre 2022 puis diffus?es sur les ondes de plusieurs stations de radio de la capitale menacent clairement la s?curit? int?rieure de l’Etat ? son niveau le plus ?lev? >>, peut-on lire dans le communiqu?.

