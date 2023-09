Le parti “Inisyativ pou devlope Ayiti” prône un consensus politique pour établir un climat de sécurité et organiser des élections

​

Le parti “Inisyativ pou devlope Ayiti” (I.D.A) dénonce l’insécurité multiforme et grandissante qui sévit dans le pays particulièrement dans les départements de l’Artibonite et de l’Ouest tout en condamnant l’hypocrisie et le laxisme aussi bien des dirigeants du pays que ceux des pays dits amis.

Le parti “Inisyativ pou devlope Ayiti” (I.D.A), dans une note signée de son secrétaire général Francisco Brumaire, a dénoncé «l’insécurité multiforme et grandissante qui sévit dans le pays particulièrement dans les départements de l’Artibonite et de l’Ouest, et condamne, avec la plus grande véhémence, la violence aveugle, perpétrée par des bandes armées n’épargnant ni femmes ni enfants nipersonnes âgées ni même des personnes à mobilité réduite.»

Selon le parti IDA, le pillage, la destruction ou l’incendie de maisonnettes appartenant à des gens issus des couches défavorisées dont les conditions socio-économiques étaient déjà précaires, les incitant à un déplacement forcé, traumatisent des milliers de familles, notamment dans les communes de Petite-rivière de l’Artibonite, de Liancourt, de la Croix de Bouquets (Lilavois, Bon repos..), de Tabarre, de Pétion-Ville (Torcel, Meyotte, Pernier…), et de Port-au-Prince (Martissant, Carrefour-Feuilles, Solino, Fort-national…)».

Le Parti I.D.A dit croire que le pourrissement de la situation actuelle de notre pays est la résultante d’une instabilité politique chronique. Il en appelle à une prise de conscience généralisée de tous les acteurs et forces politiques, du secteur des affaires et de la société civile afin de trouver, une fois pour toute, un consensus politique suffisant pour : établir un climat de sécurité en vue de faciliter l’investissement, la relance de l’économie, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie de la population; et pour arriver à la formation d’un Conseil électoral Provisoire pour la réalisation d’élections à tous les niveaux avec des mandats à durée harmonisée pour éviter la résurgence de vide institutionnel de l’Etat.

Le Parti I.D.A a également tiré la sonnette d’alarme sur la situation d’urgence humanitaire que traverse le pays suite au déferlement de ces actes de violences et la violation constante des droits de lapersonne humaine, tout en condamnant l’hypocrisie et le laxisme aussi bien des dirigeants du pays que ceux des pays dits amis, dans la recherche d’une issue à la crise politique qui s’éternise depuis l’assassinat de l’ex-Président Jovenel Moïse.

