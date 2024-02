Le Parti Louverturien fait appelle à une entente entre les forces vives du pays pour une solution à la crise

​

Le Parti Force Louverturienne Reformiste fait appelle à une entente entre les forces vives du pays pour une solution à la crise

Dans un appel à la raison portant la signature de son président, Emmanuel Ménard, le parti Force Louverturienne Reformiste invite les forces vives du pays à s’entendre sur une solution pacifique, même au forceps en vue d’éviter le chambardement général qui endeuillera la famille haïtienne.

La Force Louverturienne Réformiste se dit alarmée par devant une catastrophe humanitaire qui menace toute la population et qui fait aussi vaciller les fondements de la République ainsi que la souveraineté nationale. Elle souligne également avec regrets, que le pays est arrivé dans un moment où la situation va de mal en pis, rien n’est contrôlé, les écoles ferment leur porte, entre autres.

Face à cette situation délétère, le parti Louverturien invite le Premier ministre Ariel Henry à démissionner le plus vite possible. “Le pays a besoin d’un autre gouvernement bicéphale constitué d’un Conseil de Transition et d’un Premier ministre qui aura la mission de résoudre la crise et d’organiser les élections” souligne la Force Louverturienne Réformiste.

