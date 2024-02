​

​

Le passage d’un fond froid dans les grandes Antilles est la cause de l’humidité qui s’abat sur Haïti depuis ce week-end.

L’Unité Hydrométéorologique dans son bulletin de météo du samedi 3 février valable jusqu’à lundi 5 février 2024, a présenté la situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’atlantique. Selon l’UHM, un fond froid est de passage dans les grandes Antilles causant du même coup une humidité qui s’abat sur Haïti. Le temps est très nuageux et plusieurs régions du pays ont reçu des averses depuis jeudi dernier jusqu’à ce week-end.

D’après le dernier bilan de la météo, le temps est nuageux et pluvieux par endroits ce matin; développements nuageux en soirée et au cours de la nuit ; température un peu agréable au cours de la nuit ; les averses faibles parfois modérées sont encore possibles sur certains endroits du pays, particulièrement sur la Grand-Anse, le Sud, le Sud-est, le Nord, le Nord-est et l’Ouest en soirée et au cours de la nuit.

Pour dimanche, quelques averses faibles à la merci du cycle diurne associées à l’humidité résiduelle du front restent possibles sur le pays au cours de ces deux jours, a indiqué le bulletin de l’UHM.

Concernant le lundi 5, l’UHM prévoit l’approche d’un nouveau front froid où la masse reviendra plus humide et instable sur Haïti. Face à cette situation, des activités pluvieuses sont attendues au cours de cette semaine sur le pays.

A lire aussi :

La coalition des regroupements politiques lance un appel à la concertation pour une solution à la crise