Des statistiques non encore définitives des envois de la diaspora vers Haïti en 2021 laissent entrevoir que nos frères et sœurs établis à l’étranger ont battu un nouveau record pour aider ceux restés au pays. Les premières indications parlent de plus de 30% d’augmentation d’une année à l’autre et près de quatre milliards de dollars transférés en Haïti.

Bravo et merci à la diaspora.

Tout cet argent n’a cependant pas suffi pour que l’économie haïtienne renoue avec la…