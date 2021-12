Le pays que l’argent ne soul?ve pas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des statistiques non encore d?finitives des envois de la diaspora vers Ha?ti en 2021 laissent entrevoir que nos fr?res et soeurs ?tablis ? l’?tranger ont battu un nouveau record pour aider ceux rest?s au pays. Les premi?res indications parlent de plus de 30% d’augmentation d’une ann?e ? l’autre et pr?s de quatre milliards de dollars transf?r?s en Ha?ti.

Bravo et merci ? la diaspora.

Tout cet argent n’a cependant pas suffi pour que l’?conomie ha?tienne renoue avec la croissance. -1.8% tel est le taux annonc?. Nous avons une performance n?gative pour la troisi?me ann?e cons?cutive. Il y a certes l’ins?curit? et les probl?mes structurels mais aucune partie du pays, aucun secteur productif n’a pu b?n?ficier de la manne des transferts. Incompr?hensible.

Que fait-on des milliards de la diaspora ?

Rien de constructif. On les consomme. Au plus vite. En important tout.

Et c’est cela le drame.

L’argent de la diaspora ne fait que transiter en Ha?ti avant d’aller se r?fugier dans d’autres pays. La R?publique dominicaine, les ?tats-Unis d’Am?rique, la Chine sont les principaux r?cipiendaires de nos dollars.

Cette situation serait moins inqui?tante si les hommes d’affaires en Ha?ti, le syst?me financier et l’?tat ha?tien s’ing?niaient ? garder les dollars le plus longtemps possible, s’en servaient comme levier, d?veloppaient un ou plusieurs secteurs pour soulager le pays de ses d?pendances et r?duire graduellement les importations.

Rien de tout cela.

L’argent arrive et repart vite. L’?conomie ha?tienne ne s’occupe que de cumuler des points de pourcentages en vendant des dollars et en instituant le change comme la premi?re <> du pays et le commerce la seule activit? digne de ce nom.

Pitoyable.

En 2021, la partie la plus importante de l’?pargne des Ha?tiennes et Ha?tiens est constitu?e en dollars. Plus de 66% de notre ?pargne est d?pos?e en dollars dans les banques et personne ne sait ? combien s’?l?ve l’?pargne d?tenue en cash chez les particuliers et par les entreprises.

Que fait-on de ce matelas de dollars ? Rien. Il dort. Est servi par des int?r?ts faibles et ne supporte pas l’?conomie nationale.

Lamentable.

En 2022, il est ? craindre que le pays re?oive encore plus de transferts de la diaspora, importe plus de l’?tranger, th?saurise encore plus en dollar, fasse moins confiance ? la gourde, connaisse plus de mis?re et ne cr?e ni emplois ni croissance.

Ha?ti est assis sur une petite fortune et des millions de fils et de filles dans les pays riches mais est incapable de transformer ses atouts en bonnes nouvelles pour son ?conomie.

L’argent n’arrive pas ? soulever le pays ni ? le sortir des orni?res parce que les id?es manquent, le courage fait d?faut et l’habitude de s’enrichir sans risque est trop bien enracin?e dans nos institutions publiques et priv?es.