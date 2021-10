Le periple vers les Etats-Unis continue, l’ONU condamne l’expulsion collective des migrants et refugies haitiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un groupe de cinq experts des droits de l’homme de l’ONU, charges de surveiller le respect des droits de l’homme en vertu de ces traites et d’autres instruments juridiques internationaux, ont envoye, lundi 25 octobre 2021, une lettre au gouvernement americain dans laquelle ils ont condamne l’expulsion collective systematique, recente et en cours, des migrants et refugies haitiens par les Etats-Unis, et ont averti que ces expulsions collectives violent le droit international.

Cette sortie epistolaire des experts des droits de l’homme de l’ONU coincide a la publication lundi d’une video sur Twitter par l’Agence France Presse (AFP) faisant etat de plus d’un millier de migrants sans papiers, pour la plupart des Haitiens, marchant vers le nord de l’Etat du Chiapas vers Mexico dans l’espoir de franchir la frontiere americano-mexicaine pour se rendre aux Etats-Unis.

Alors que la plupart de ces migrants tentent d’effectuer les procedures d’immigration devant leur permettre d’avoir une chance de rester sur le sol americain, l’administration Biden a deja renvoye plusieurs milliers de migrants d’un camp de Del Rio, au Texas, vers Haiti. Un rapport de l’Organisation internationale pour la migration (OIM) parle de plus de 10 000 migrants haitiens rapatries en Haiti par les autorites americaines entre le 19 septembre et le 19 octobre 2021, dont environ 500 enfants de nationalite etrangere.

<>, ont declare les experts dans un communique de presse conjoint avant d’avertir que les deportations massives semblent s’inscrire dans la continuite d’une histoire d’exclusion racialisee des migrants et refugies haitiens noirs aux points d’entree americains.

Le groupe des cinq experts onusiens, citant des informations recues, a denonce les politiques americaines – le Titre 42, en particulier – qui dissuadent les Haitiens de demander une protection, notamment l’asile, et les contraignent a retourner dans d’autres pays, ou ils sont confrontes a un climat de discrimination raciale, de violence sexiste et de violence xenophobe.

Le president americain Joe Biden fait face a une pression croissante de la part de certains experts de la sante et de ses collegues democrates pour qu’ils cessent d’appliquer l’ordonnance du Titre 42 qui a essentiellement coupe l’acces a l’asile a des centaines de milliers de migrants, dont des Haitiens en grande majorite. L’administration de Biden a justifie la politique comme etant necessaire pour limiter la propagation du coronavirus.

En effet, depuis le debut de la pandemie de Covid-19, la politique americaine du Titre 42 autorise l’expulsion collective de tous les migrants et demandeurs d’asile qui cherchent a franchir les frontieres terrestres americaines, sans evaluation individuelle de leur situation et de leurs besoins de protection, ont indique les experts.

Le Service des douanes et de la protection des frontieres des Etats-Unis (CBP) a mene plus de 1,7 million de mesures d’execution a la frontiere americano-mexicaine au cours de l’exercice 2021, qui s’est termine le 30 septembre dernier. Selon les donnees du CBP, ces mesures d’execution comprennent des arrestations et des expulsions en vertu du Titre 42, une mesure de sante de l’ere Trump que l’administration Biden maintient et utilise pour expulser immediatement des individus en raison des risques poses par COVID-19 sans leur donner acces au systeme d’asile.

Les expulsions du titre 42 ont represente plus d’un million des 1,7 million de mesures d’execution au cours de l’exercice 2021, ce qui signifie que la plupart des migrants arrives a la frontiere americano-mexicaine se sont vu immediatement refuser l’entree aux Etats-Unis par les agents de patrouille frontaliere des Etats-Unis, selon les donnees du CBP. La patrouille frontaliere a mene pres de 1,66 million de mesures d’execution au cours de l’exercice 2021, depassant le precedent record de pres de 1,62 million en 1986.

Les experts de l’ONU ont exprime leur inquietude quant au fait que ces recentes activites d’application des lois sur l’immigration a l’encontre des migrants haitiens enfreignent le droit international des refugies et le droit international des droits de l’homme.

Les Etats-Unis ont ratifie le Protocole de 1967 relatif au statut des refugies, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention internationale sur l’elimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Les experts de l’ONU repondent au nom de E. Tendayi Achiume, Rapporteure speciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xenophobie et de l’intolerance qui y est associee ; Dominique Day (Presidente) ; Catherine S. Namakula ; Miriam Ekiudoko ; Sushil Raj, Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine.