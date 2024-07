Le photojournaliste haïtien Clarens Siffroy sélectionné pour le renommé Eddie Adams Workshop à New-York

​

Clarens Siffroy, photojournaliste haïtien, sélectionné pour le prestigieux Eddie Adams Workshop à New-York

À seulement 24 ans, Clarens Siffroy, un photojournaliste talentueux de Port-au-Prince, a été sélectionné parmi une centaine de photojournalistes du monde entier pour participer au Eddie Adams Workshop (EAW) à New York, du 11 au 14 octobre prochain. Dans une interview exclusive accordée à Juno7, Siffroy a partagé son parcours inspirant et a détaillé le programme de cet atelier prestigieux.

“Je m’appelle Clarens Siffroy, je suis né en Haïti en 2000 et je suis basé à Port-au-Prince. Je suis photojournaliste, graphiste et passionné d’art”, a-t-il déclaré.

Depuis mars 2024, Siffroy travaille pour l’Agence-France-Presse (AFP), couvrant le chaos historique et la violence en Haïti. Avant cela, il a collaboré avec l’agence espagnole EFE Noticias et le journal Le Nouvelliste. Ses photos ont été publiées dans des médias internationaux tels que TIME Magazine, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, CNN, BBC, Le Temps, Le Devoir, Libération, CBS News, Le Monde, Al Jazeera, Bloomberg, Forbes, RFI et El Espectador.

Après avoir obtenu son diplôme, Siffroy a rapidement entamé sa carrière en travaillant dans le design graphique. “Mon père est un photographe très talentueux, et finalement, sa passion pour la photographie s’est développée en moi. Avant d’avoir un appareil photo, j’ai commencé à prendre des photos avec un smartphone”, a-t-il raconté.

Fasciné par la photographie journalistique après sa première sortie dans les rues de Port-au-Prince, Siffroy a décidé de se consacrer à cette profession, motivé par son amour de la photographie et son sens du devoir de capturer la réalité des événements à travers des images percutantes.

“Je me sens honoré d’avoir été sélectionné par le EAW. Cette opportunité représente une reconnaissance de mon travail et de ma passion”, a-t-il exprimé avec fierté. L’atelier Eddie Adams est un séminaire de photojournalisme de quatre jours basé sur le mérite, qui se tient chaque week-end du Columbus Day dans le nord de l’État de New York. Une centaine d’étudiants, sélectionnés parmi de nombreux candidats, sont invités à participer gratuitement en fonction du mérite de leurs photos.

“Mon message pour les jeunes : malgré la situation chaotique, ne laissez pas le pays partir avec vos rêves. Essayez toujours d’entreprendre quelque chose dans un domaine que vous appréciez et vous pouvez briller là-dedans. N’ayez pas peur d’échouer, essayez toujours”, a conclu Siffroy, encourageant la jeunesse haïtienne à poursuivre ses rêves malgré les défis.

