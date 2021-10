Le pinceau, l’aine de la plume de Meres Weche, notre cher disparu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est tres esthetique aujourd’hui de coller l’etiquette, mort de covid-19 pour envoyer a l’orient eternel nos chers disparus. Assurement cette attitude-la n’est pas neutre. Meres Weche, je ne pensais pas qu’on allait se servir de ta mort pour gonfler le bilan du Covid-19 en Haiti. Pays de comediens, nos acteurs n’auront de cesse d’amuser la galerie.

Meres Weche, parlons de peinture. On en a tellement parle. La derniere fois que j’ai pose une camera sur toi, c’etait pour faire vivre dans la lumiere un totem, dans cet atelier a Bourdon. En 2006, me disais-tu, tu avais realise, a Moulin sur Mer, une bonne douzaine de totems lors d’une semaine ecologique soutenue par la FOKAL et le ministere de l’Environnement. Pour le dernier rescape, j’ai produit, en mai dernier, une capsule video que j’ai baptisee <>. C’etait ma maniere a moi de saluer l’oeuvre de l’artiste qui fait appel a des symbioses tainos et africains.

Quelle fenetre ouvrir sur la vie d’un artiste dont la terrestre existence a pris fin a Beaumont, dans la Grand’Anse, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021 ?

Le seminariste qui a failli devenir pretre. Je te vois rire, d’un rire saccader pour dire comme cet episode de ta vie t’amuse. Tout comme l’episode de covid-19 invente.

Meres Weche a fait tous les metiers. Il etait professeur de mathematiques, il a enseigne le dessin. A un moment, il etait assureur, galeriste. A la rue rue Beaubien, a l’ouest de St Denis, les souvenirs rassemblent l’image du proprietaire de la galerie DiaspoArt dans les jours d’evenements culturels qui mettent en valeur la peinture haitienne.

Les metiers qui collent a la peau de Weche : ecrivain, journaliste et peintre. On ne parlera pas de tes livres <>, <>, <>, <>, <>, pour parler des vepres jeremiennes. On ouvrira une fenetre sur la peinture.

On dit que Meres Weche serait venu tard a la peinutre, est-ce vrai ?

L’homme de Beaumont, qui vient de nous laisser a 78 ans, confie : << Mon pinceau est l'aine de ma plume, contrairement a ce qu'on peut penser, comme quoi je serais venu tard a la peinture ; c'est faux. Dans mon adolescence a Jeremie, j'etais celui qui faisait les meilleures cartes de No?l, consignees et vite vendues a <> d’Antoine Jean ; chez Antoine Roumer et chez Elie Lestage. Plus tard, apres un cours par correspondance suivi a l’Ecole ABC de Paris, je maitrisais l’anatomie et je pouvais m’aventurer a faire des portraits sur pied. Mais, le dessin en tant que tel me passionnait davantage que la peinture, et c’est ce qui m’a valu une formation en topographie et technique du Genie civil chez Leconte ; deux diplomes qui m’ont permis d’obtenir la residence permanente au Canada en 1976. >>

Meres Weche aimait peindre autant qu’il aimait ecrire. Chaque objet qu’il traitait laissait des traces, une histoire. Et il aimait bien raconter sa vie. <>

En matiere de peinture, le natif de Beaumont, a des histoires a raconter pour couvrir des pages et des pages de livres et d’articles. << En Haiti meme, j'ai peint une murale, <>, a la chapelle de l’eveche de Jacmel, y compris une peinture chevaline de Toussaint Louverture, accrochee a Communications Plus, sans oublier ce merveilleux portrait de l’ex-presidente Ertha Pascal Trouillot, ainsi que d’autres oeuvres privees, comme la femme du senateur Patrice Dumont et les enfants du professeur Julmiste, pour n’enumerer que celles-la. >>

A Port-au-Prince, Weche n’avait pas d’atelier proprement dit chez lui. Il peignait chez des amis qui lui amenageaient de l’espace. A Bourdon, par exemple, il a pu rafraichir de nombreuses toiles qu’il avait pu produire dans son atelier a Montreal. On citera : Alexandre Dumas, 30″x40″; Petion et Bolivar, 40″x60″; Cesette Dumas, 30″x40″; Henri Christophe et sa femme, titree <>, 30″x40″.

Weche caressait le reve de combler un vide iconographique en peignant toute la galerie de portraits de nos heros et aussi des ecrivains et peintres haitiens. C’etait un travail colossal, il n’a pas eu le temps d’abattre ce boulot de titan.